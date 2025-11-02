Carrión habla del estado anímico del Oviedo: “En situaciones adversas parece que se acaba el mundo”

Luis Carrión encara con optimismo, a pesar de la situación, el choque ante Osasuna que cierra la jornada en Primera División.

Los últimos días tras la Copa. “Tras el partido estábamos enfadados, lo vimos repetido, incidimos en algunos detalles que nos faltaron y centrándonos en Osasuna. En Liga llevamos una evolución positiva, el de Copa fue un día malo”.

Evolución. "Los dos primeros partidos, ante el Espanyol tuvimos 70 minutos correctos, nos marcaron y decaímos. En Girona fueron 60 bueno y acabamos con alma, fue un paso adelante. El otro día fue un paso atrás. Que la evolución en Liga siga, no olvidando la Copa pero pensando en que vamos a hacer las cosas bien”.

Las bajas. “Hay alguna, pero estamos bien, con soluciones, es completo. Saldrá un buen once. Ojalá todos lo hagan bien y ayuden”.

Plantilla amplia. “Son posibilidades de convencer como la Copa, todos tienen que pensar 1que pueden jugar. Elegiremos los que mejor estén. Debemos evolucionar, hay que mejorar, que los que tengan menos minutos lo pongan difícil. Hemos trabajado bien, después de coversaciones que tuvimos. Si ganamos todo será mejor”.

Charla. “Le intentas dar naturalidad, pero un un partido como el del otro día hay que hablar las cosas claras. Hay que tratar de esforzarse al máximo en el día a día. Trabajamos bien en el día a día, en situaciones adversas parece que se acaba el mundo y eso tratamos de superar. No nos tenemos que venir abajo”.

Dos delanteros. “Tuvimos más llegada en Girona, lógico. Metimos tres goles, con opciones. Salimos bien en elaboración, en otras situaciones defensivas sufrimos. El Girona te somete mucho. Es algo que tratamos de mejorar, Osasuna tiene otras virtudes. Tenemos que encontrar el camino para seguir llegando al área y siendo sólidos atrás”.

Brandon Domingues. “Es de la plantilla, tiene que pelear por jugar. Sale cuando peor estábamos. No se le pudo ver bien, sé lo que me puede dar. Tiene opciones en banda. Todos pueden entrar”.

Luengo. “No es un mensaje que no haya jugado. Quería meterlo pero por cómo fue no pude. Hice otros cambios. Hablo mucho con él. Está preparado, aún las cosas que necesitamos, le conocemos bien”.

Equipo blindado. “Cuando las cosas no salen bien y es por tu culpa, así fue en Copa, hay que hablar poco y apretar los dientes,. Como todo en la vida. Apfretar los dientes, ser fuerte y ganar, que

Cazorla. “Lo echo de menos en todo, sobre todo en el campo. Es el mejor jugador del equipo, pero hablamos con él, todos los días, me habla de cosas importantes para mejorar. Quiere que el Oviedo gane, cuando esté disponible seguro que me ayudará”.

Agudín. “En la Liga sí evolucionamos bien, en Girona se vio que podemos hacer daño, con detalles mal, pero evolucionando. Cuando eres joven tienes una parte inconsciente que viene bien, como varios del B, hay que buscar la gente que menos consciencia tenga en ese sentido. No tiene nada que perder, está con ganas, nos ayuda”.

Armas de Osasuna. “Hemos trabajado situaciones de defensa, llega bien por fuera y es centrador, con Budimir arriba. Gente que entiende las segundas jugadas, veremos cómo equilibrarlo, hemos trabajado varias opciones. Solo hay que estar acertados, ser fuertes y valientes. Encontrar espacios, que estamos preparados”.