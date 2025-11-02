Gol decisivo y asistencia en otro título en la aventura europea del canterano del Real Oviedo Jimmy
El centrocampista conquistó en esta ocasión la Supercopa de Chipre
O. O.
Corren buenos tiempos para Jimmy Suárez, canterano del Real Oviedo que con el primer equipo se quedó a las puertas de ascender a Primera hace dos temporadas. Tras aquella campaña con final amargo en Cornellá, el centrocampista puso fin a su periplo en el Oviedo y fichó por el AEK Larnaca de la liga de Chipre, con el premio de jugar competiciones europeas.
Ya la temporada pasada, Jimmy inauguró su palmarés con la conquista de la Copa de Chipre, en una final muy competida ante el Pafos, que ahora juega la Champions. Se impuso entonces por 5-4 en la tanda de penaltis, tras igualar 1-1 a lo largo de los 90 minutos. Jimmy ya tuvo protagonismo dando la asistencia del tanto de los suyos.
Y ahora, los dos conjuntos se han vuelto a ver las caras en la Supercopa, que enfrenta al campeón de Liga, que fue precisamente el Pafos, y el de la Copa. Los de Jimmy volvieron a imponerse en un dramático final desde el punto de penalti, 5-4. Tuvo protagonismo especial el ovetense, ya que fue uno de los encargados de anotar su lanzamiento desde los once metros, anotando el tercero de los lanzamientos de su equipo.
