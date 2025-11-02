El Oviedo de Carrión ya cumple con la portería, pero sigue sin conseguir sumar de tres en tres

El oviedismo aguarda con expectación el duelo del lunes (21 horas) en el Tartiere frente a Osasuna, una cita que representa más que nunca el deseo común de reacción. El Oviedo de Carrión, más atrevido y ofensivo que el de su antecesor, Paunovic, todavía no ha logrado traducir su mejora goleadora en victorias. Los azules solo han ganado dos partidos en toda la temporada, una cifra que evidencia la urgencia de sumar puntos para salir del bache.

Desde la llegada de Luis Carrión al banquillo, el conjunto carbayón ha cambiado el guion. Antes del técnico catalán, el equipo apenas había marcado cuatro goles en ocho partidos. Con él, lleva cinco tantos en tres encuentros. Los tres primeros llegaron en Montilivi, ante el Girona, en un duelo de idas y venidas que terminó 3-3. Después, en Copa del Rey, el Oviedo vio portería dos veces más ante el Ourense, aunque cayó eliminado (4-2) frente a un rival de Primera Federación. En Liga, sin embargo, los azules se quedaron sin premio en el Tartiere frente al Espanyol, con derrota por 0-2.

La conclusión es evidente: el Oviedo anota más, pero no gana. El problema se traslada ahora al aspecto defensivo, que deberá ajustar Carrión si quiere consolidar la reacción. El técnico, que ha apostado por un estilo de presión alta y ataque vertical, ha dado un giro radical al plan de partido. El ejemplo más claro fue en Girona, donde optó por un sistema con dos delanteros, Viñas y Rondón, y el resultado fue inmediato: el equipo mordió arriba, generó peligro y llegó a ponerse 0-2 en la primera parte.

En el frente ofensivo, Álex Forés también se perfila como una alternativa para Luis Carrión. El delantero valenciano, que tuvo minutos en Ourense pero no logró ver portería, sigue siendo una opción válida para acompañar o relevar a Rondón y Viñas en el ataque azul. La mala noticia llega por la banda izquierda: Brekalo sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo, por lo que el técnico catalán pierde una de sus piezas ofensivas en ese costado. Su baja obliga a Carrión a buscar nuevas soluciones para mantener la profundidad y el desequilibrio por la izquierda.

La clave para el lunes pasa por mantener ese filo ofensivo, pero sin descuidar la solidez atrás. El Tartiere, escenario de tantas noches de resurrección, espera volver a ser el impulso emocional que el vestuario necesita. La afición, cansada de ver partidos, ya sean mejores o peores, pero sin premio, confía en que el duelo ante Osasuna sea el punto de partida de un Oviedo equilibrado, valiente y, sobre todo, ganador. Y es que, aunque el gol ha vuelto, los puntos aún se resisten.