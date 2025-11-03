Carrión, seguro con su Oviedo tras el amargo empate contra Osasuna: "Con el mínimo de hoy, este equipo competirá siempre"

Luis Carrión, técnico del Oviedo, habló sobre el partido de los suyos ante Osasuna después del pitido final.

Dar por bueno el empate. "Nosotros no daremos un punto por bueno nunca. Depende de cómo ha ido el partido te sabrá mejor o peor, pero hemos tenido ocasiones para llevarnos los tres. Hemos tenido opciones de marcar. No lo doy por bueno porque queremos ganar siempre. Hemos competido y es un paso para ir mejorando".

Nacho Vidal y Agudín. "Nacho está bien y ha hecho un partido espectacular. Es un tío necesario. Agudín se lo ha ganado y tiene que ser el principio de algo bueno para él y para el Real Oviedo. Seguirá contando si sigue a este nivel".

Mejoría del equipo. "Lo que vimos en Orense fue difícil. Hablamos al día siguiente y vimos que le camino es lo de hoy. Tenemos que mejorar cosas, pero mínimo es lo de hoy. Es un equipo que venía teniendo dificultades en el bloque bajo y hoy hemos sido capaces de presionar alto y no nos han generado prácticamente nada. Es la base de lo que queremos. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo titánico".

El resumen. "El partido es bastante constante. Estuvimos igual durante todo el partido. Lo que suele pasar en estos duelos es que das ese pasito más que no hemos terminado de dar hoy. Es un partido correcto dentro de la categoría y sin bajones, algo que me tenía preocupado. Tenemos que mejorar un montón de cosas, en la salida de balón. Es un paso adelante, no en cuanto a resultados, pero sí a lo que se ha visto".

Fede Viñas. "Creo que ha estado mejor que en Girona. Esperábamos una línea de cinco y Viñas ha entendido la presión. Nacho ha tenido facilidades para saltar y liberar a Fede. Ha hecho un gran partido y está mosqueado por lo que ha fallado, pero se ha dejado el alma. Viñas tiene alma y siempre tiene sitio en el equipo. Siempre intento poner a los que mejor están. Si tuviese un 6 que yo dijera que es la hostia de jugador... Ahora juego con Colo y Leander, si no jugaría con uno solo. Fede nos está dando bastante más llegada y el día del Espanyol nos faltó".

Hassan. "No lo hemos perdido. Ni ha pasado ni pasará. Somos 23 y quien demuestre más será el que juegue. Hay que dar más en el bloque. El otro día vi 60 minutos buenos, hoy he visto más constante todo y entendí que los cambios tenían que llegar más tarde. Siempre me suelo equivocar en los cambios. A posteriori es complicado, pero siempre intento ganar, no verás un cambio para defender. En Primera hay que pelear y si no hay que morirse".

Lo que se viene. "Saldremos en Bilbao a ganar el partido. Creemos en nuestras posibilidades y el equipo ha dado muestras de que puede presionar con solvencia y mejorar en algunas situaciones de salida de balón. Nos cuesta darlos por dentro. Trataremos de mejorar eso. Con el mínimo de hoy podemos competir contra cualquiera".

El partido de López. "Javi López lleva tiempo sin jugar 90 minutos pero trabaja increíble todos los días. Le he visto mejor que en Girona.Trataremos de que esté mejor".

La ausencia de gol. "No le voy a decir nada a nadie por fallar una ocasión. Hay que meterlas, pero es que hemos generado poco. Todos queremos meter gol y habrá que llegar más".

Seguir sin ganar. "En Primera cuesta ganar y somos un recién ascendido Hay que encontrar el modelo adecuado y yo tengo una idea. Defendiendo bajo hemos recibido demasiadas ocasiones, hay que arriesgar algo más. Hay que poner dos puntas como sea".