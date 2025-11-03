Lisci, entrenador de Osasuna, no se olvida en Oviedo de la final del play-off con el Mirandés: "El segundo gol es imposible de convalidar..."

Lisci, entrenador de Osasuna, habló, tras el partido en Oviedo, sobre la final del play-off de ascenso a Primera División en el Tartiere cuando todavía era técnico del Mirandés.

"El segundo gol de aquel día (el que anota Ilyas Chaira) para mí es imposible de convalidar, pero más allá de eso, hay una cosa que es importante decir. Cuando hablo de que el árbitro ha hecho dos errores garrafales no ataco al Oviedo. Ellos ascendieron y fui a felicitarles. Es una gran afición. Y no tengo problemas con ellos.

Y agregó: "He ganado partidos por errores de los árbitros y no por ello tienen que ser mala gente. Son cosas que pasan en el fútbol. No hay ningún problema en contra de ellos".