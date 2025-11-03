Lisci: "El Oviedo jugará con un punto más de intensidad"
Alessio Lisci vuelve al estadio donde perdió un ascenso a Primera que parecía en sus manos. Lo hace con algunos problemas con Osasuna, solo 3 puntos por encima de los azules y sin puntuar aún fuera de casa. El entrenador ha exigido a su equipo ser "muy maduro" para estar más cerca de ganar.
"Estamos bien en las dos facetas, la victoria de Copa nos vino bien, pero no hay que venirse arriba. Mental y físicamente bien, quitando la lesión de Iker Benito", explicó. Sobre la opción de ver una defensa de cuatro, el preparador ha mencionado que la "lesión de Rosier fue un condicionante que retrasó ese proceso. Hay que ver cuando venga el momento, tenemos a Íñigo Arguibide y Moncayola, que pueden hacer esa faceta".
"Aún no estamos en un momento en el que haya que mirar la clasificación, pero se está marcando que, quitando los top, hay una igualdad tremenda y que nadie consigue tener continuidad.Oviedo es una oportunidad para mover el casillero fuera", ha destacado. En cuanto a la situación del Oviedo, he dicho que "nos hace el partido mucho más difícil, porque es un rival que se va a dejar todo lo que tiene. Para ellos es un partido muy importante y van a dar su mejor versión, con el punto más grande de intensidad, a lo que hay que sumar a su gran afición".
