Pelea multitudinaria en Oviedo: tensión entre ultras azules y del Osasuna en la previa del partido

Las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a varios hinchas implicados en la trifulca

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

O. O.

Tensión en la previa del partido entre el Real Oviedo y Osasuna. Ultras radicales de ambos equipos protagonizan una multitudinaria pelea en los alrededores del barrio de La Florida, cercano al Carlos Tartiere.

Efectivos de la Policía Nacional se han visto obligados a actuar ante el conflicto, y todavía se encuentran identificando a varios sujetos, aunque hasta que no finalice el encuentro en el feudo carbayón, no se podrá conocer el número de detenidos ni de heridos.

