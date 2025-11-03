Pelea multitudinaria en Oviedo: tensión entre ultras azules y del Osasuna en la previa del partido
Las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a varios hinchas implicados en la trifulca
O. O.
Tensión en la previa del partido entre el Real Oviedo y Osasuna. Ultras radicales de ambos equipos protagonizan una multitudinaria pelea en los alrededores del barrio de La Florida, cercano al Carlos Tartiere.
Efectivos de la Policía Nacional se han visto obligados a actuar ante el conflicto, y todavía se encuentran identificando a varios sujetos, aunque hasta que no finalice el encuentro en el feudo carbayón, no se podrá conocer el número de detenidos ni de heridos.
