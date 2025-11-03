Santi Cazorla avanza en la recuperación: así está su lesión

Mientras la primera plantilla se ejercitaba a las órdenes de Luis Carrión en el campo número 4, Santi Cazorla lo hacía en solitario en el 2 junto al readaptador del club azul. Allí se le vio cumplir varios ejercicios a alta intensidad con balón, evidenciando que su puesta a punto sigue por el buen camino, aunque aún es pronto para que pueda aportar en el terreno de juego.

Con el parón de selecciones tras disputarse el choque en Bilbao del próximo domingo, el objetivo del internacional puede estar en el siguiente choque de los azules en el Carlos Tartiere, que será ante el Rayo Vallecano. Si todo sigue un curso normal, Carrión podría tener disponible al futbolista más desequilibrante de la plantilla, como él mismo ha resaltado en más de una ocasión.