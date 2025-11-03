Veljko Paunovic, exentrenador azul, "le roba" un jugador al Real Oviedo

Veljko Paunovic, exentrenador del Oviedo y actual seleccionador serbio, ha lanzado su primera convocatoria como entrenador del cuadro nacional balcánico. El técnico serbio ha convocado a un jugador del conjunto carbayón, al que entrenó hasta hace unas pocas semanas. Veljko ha llamado a Luka Ilic, futbolista que el propio Paunovic pidió en verano para el Oviedo.

Además, Paunovic ha llamado a Marko Grugic, futbolista que también sonó para apuntalar a la escuadra carbayona el pasado mercado de fichajes; y a Luka Jovic, ariete pretendido también por el técnico para el conjunto azul.

No está seleccionado Nemanja Maksimovic, uno de los deseos del serbio mientras fue entrenador del Oviedo. Además, Veljko Paunovic se ha llevado a Alberto Martínez, preparador físico ovetense.