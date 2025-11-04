El Athletic, en cuadro: así llegan los bilbaínos a su duelo contra el Real Oviedo en San Mamés

El Athletic, próximo rival del Oviedo el domingo a las 14 horas en San Mamés, está en cuadro. El conjunto bilbaíno, que juega esta noche ante el Newcastle (21 horas, Movistar) en St James Park, sufre una plaga de bajas, entre ellas sus estrellas Nico e Iñaki Williams y Oihan Sancet, pero con la intención de reaccionar en Liga de Campeones a su mal momento de juego y resultados en la Liga.

El último de esos marcadores, el 3-2 en el Real Arena ante la Real Sociedad en el más clásico de los derbis vascos, fue muy duro para el equipo de La Catedral, ya que el tanto definitivo llegó en el descuento y después de que los de Ernesto Valverde fuesen capaces de anular las dos primeras ventajas que consiguió el conjunto donostiarra. La derrota, sin ser catastrófica, fue la segunda seguida tras el 0-1 de la jornada anterior ante el Getafe en San Mamés, dejó al Athletic en tierra de nadie en la clasificación de LaLiga, undécimo, y ya algo alejado de unos puestos europeos que tiene a cuatro puntos y de los de Champions, que le quedan ya a ocho.

En 'Champions', no obstante, la victoria de la tercera jornada ante el Qarabag en San Mamés (3-1) le metió entre los 24 clasificados para seguir en competición y espera darle continuidad a ese buen resultado en un campo y ante una afición y un equipo amigos desde que conectaran con 'Las Urracas' en la eliminatoria de Liga Europa que les midió en 2018. En aquella ocasión, el Athletic remontó el 3-0 con el que llegaron a ponerse las 'Urracas", con dos tantos en Inglaterra y el definitivo del 'Cuco' Ziganda en el 1-0 de la vuelta en San Mamés. Pero esta vez el que parece llegar mejor es el Newcastle, octavo con seis puntos en la tabla.

Entre otras razones por la cantidad de bajas con las que viaja el Athletic. Un total de nueve tras sumarse las de Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche, tres titulares indiscutibles para su técnico Ernesto Valverde. Valverde recupera a Iñigo Lekue, uno de los capitanes, pero no parece que esté en condiciones de salir de inicio en uno de los laterales porque sufrió una lesión muscular hace apenas diez días ante el Getafe.

Completan el listado de ausencias el capitán Iñaki Williams, los lesionados de larga duración Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz, el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez y Urko Izeta, que no está inscrito en competición. Por todo ello, Valverde no tiene mucho margen de maniobra para un once inicial con las dudas de Areso o Gorosabel en el lateral derecho, el central al que dará descanso entre Vivian y Laporte para jugar junto a Paredes, suplente en la última jornada, y si será Jauregizar o Galarreta el que acompañe en el doble pivote a Rego, más fresco tras comenzar en el banquillo en Anoeta

Ya en ataque, Nico Serrano es la única alternativa a valorar al cuarteto que se espera de inicio compuesto por Berenguer, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruzeta. Unai Simón es fijo y parece que Adama es la opción con más posibilidades para el lateral izquierdo. Al Newcastle le está costando asentarse esta temporada. Cada vez que engancha un par de buenos partidos, se topa con un error inesperado. Le pasó al caer hace tres semanas contra el Brighton & Hove Albion y le pasó este domingo al caer frente al West Ham United, un equipo en descenso.

En la Premier, los 'Magpies' están en una insípida decimotercera posición, con doce puntos, más cerca del descenso que de la Champions, mientras que en Europa las cosas le van mejor. Tras perder frente al Barcelona, golearon al Royale Union Saint-Gilloise y al Benfica de José Mourinho. Suman siete goles a favor y cero en contra en sus dos últimos encuentros en Champions. El conjunto de Eddie Howe perdió a un futbolista muy importante como Alexander Isak en verano y, pese a la aparición estelar del multiusos Nick Woltemade, no parece haber encontrado la fórmula del éxito que la temporada pasada le permitió clasificarse a Champions. Fichajes como Jacob Ramsey, Anthony Elanga y Yoanne Wissa han dejado que desear hasta el momento, mientras que el gigante Woltemade sí convence, con siete goles entre todas las competiciones, así como el central Malick Thiaw, que está siendo el mejor en defensa.

La principal fortaleza del equipo pasa por un centro del campo con mucho músculo y llegada, con Sandro Tonali y Bruno Guimaraes, por la rapidez en banda de Harvey Barnes y Jacob Murphy y por el olfato de Woltemade, que pese a su 1,98 de altura va muy bien con los pies también.