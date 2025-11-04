Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos ultras (uno del Oviedo y otro de Osasuna) detenidos en el conato de pelea en La Florida: uno estaba reclamado por la justicia

Otro implicado fue propuesto para sanción aplicando la Ley del Deporte

Una imagen de los ultras en la previa del partido

Una imagen de los ultras en la previa del partido / X

J. A.

Tensión en la previa del partido entre el Real Oviedo y Osasuna. La Policía Nacional ha detenido a dos ultras radicales de ambos equipos implicados en un conato de pelea en los alrededores del barrio de La Florida, cercano al Carlos Tartiere. Efectivos policiales se vieron obligados a actuar ante el conflicto, y a la hora del partido se encontraban identificando a varios sujetos.

El desenlace: dos detenidos. Uno, el radical carbayón, por desórdenes públicos antes del encuentro y otro, aficionado rojillo, al tener una requisitoria judicial. Además, la Policía propuso sancionar a otro individuo siguiendo el acta de desobediencia de la Ley del Deporte. La inmediata actuación de los antidisturbios permitió, según fuentes policiales, evitar males mayores y se disolvió rápidamente el conato de pelea dada la presencia de integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en las cercanías al estadio. No hubo heridos.

Todo sucedió momentos antes del partido. Los hinchas del Oviedo, conscientes de la presencia de utras radicales de Osasuna en la ciudad, fueron en su busca. Ambas aficiones se encontraron en el barrio de La Florida, pero poco tardó la Policía en actuar, por lo que la sangre no llegó al río.

