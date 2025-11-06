Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los delanteros del Oviedo asumen los fallos: “Es cierto que falta gol”

"Llegamos con más jugadores al área y tener volumen ofensivo es importante", indica Rondón

Salomón Rondón, en El Requexón

Salomón Rondón, en El Requexón / Fernando Rodríguez

O. O.

Salomón Rondón es el máximo anotador del Oviedo esta temporada de mínimos en ataque. Acumula dos dianas el venezolano que apunta a San Mamés para tratar de aumentar su cuenta. El delantero trabaja en El Requexón con el foco apuntando a Bilbao y consciente de que la capacidad anotadora de los azules puede ser más productiva.

“Es cierto que falta gol, pero hay que seguir trabajando", indicó Rondón esta mañana en El Requexón; “debemos mejorar la toma de decisiones en el último tercio de campo. Los goles son importantes haga quien los haga, hay que trabajar para corregir y buscar mejores. No hay que preocuparse”.

Noticias relacionadas y más

Sobre la opción de jugar con dos delanteros en San Mamés, tal y como se ha visto en los dos últimos duelos ligueros, Rondón expuso que “ahora quizás hay más volumen de juego. Llegamos con más jugadores al área y tener volumen ofensivo es importante. Estamos creando juego, creando ocasiones y estoy convencido de que los goles llegarán". Y añadió: “La mayoría de mi juego es recibir de espaldas a portería. Fede (Viñas) es potente y rápido, tiene juego con los pies. Con Álex Forés o Chaira también me entiendo bien”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
  2. Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
  3. Se insta a los asturianos a cerrar persianas y puertas: la alerta durará un día
  4. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  5. Muere un ciclista ovetense de 58 años al ser arrollado en la carretera de Soto del Barco a Pravia, a la altura de Riberas
  6. Miss Asturias' informó a Barbón por Instagram de las supuestas corruptelas y él la remitió a Fiscalía: LA NUEVA ESPAÑA desvela la conversación completa
  7. Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
  8. Un árbol cayó sobre la línea de alta tensión cuando desbrozaban: la tragedia que segó la vida del joven electrocutado en Coaña

Primera multa de Europa en Badajoz por la difusión de imágenes de menores desnudas generadas por IA

Primera multa de Europa en Badajoz por la difusión de imágenes de menores desnudas generadas por IA

El nuevo alcalde de Nueva York, accionista del Real Oviedo

El nuevo alcalde de Nueva York, accionista del Real Oviedo

Crean sin cerebro que funcionan solo con aire

Crean sin cerebro que funcionan solo con aire

El aviso a millones de contribuyentes en noviembre por el segundo pago de la declaración de la Renta: un recargo de hasta el 20 por ciento

El aviso a millones de contribuyentes en noviembre por el segundo pago de la declaración de la Renta: un recargo de hasta el 20 por ciento

Asturias planta cara al invierno demográfico: Nace una cátedra para acabar con la despoblación

Asturias planta cara al invierno demográfico: Nace una cátedra para acabar con la despoblación

¿Tienes plan para tus niños en Navidad en Corvera? Esta es la propuesta municipal para las próximas vacaciones escolares

¿Tienes plan para tus niños en Navidad en Corvera? Esta es la propuesta municipal para las próximas vacaciones escolares
Tracking Pixel Contents