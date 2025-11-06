Los delanteros del Oviedo asumen los fallos: “Es cierto que falta gol”

Salomón Rondón es el máximo anotador del Oviedo esta temporada de mínimos en ataque. Acumula dos dianas el venezolano que apunta a San Mamés para tratar de aumentar su cuenta. El delantero trabaja en El Requexón con el foco apuntando a Bilbao y consciente de que la capacidad anotadora de los azules puede ser más productiva.

“Es cierto que falta gol, pero hay que seguir trabajando", indicó Rondón esta mañana en El Requexón; “debemos mejorar la toma de decisiones en el último tercio de campo. Los goles son importantes haga quien los haga, hay que trabajar para corregir y buscar mejores. No hay que preocuparse”.

Sobre la opción de jugar con dos delanteros en San Mamés, tal y como se ha visto en los dos últimos duelos ligueros, Rondón expuso que “ahora quizás hay más volumen de juego. Llegamos con más jugadores al área y tener volumen ofensivo es importante. Estamos creando juego, creando ocasiones y estoy convencido de que los goles llegarán". Y añadió: “La mayoría de mi juego es recibir de espaldas a portería. Fede (Viñas) es potente y rápido, tiene juego con los pies. Con Álex Forés o Chaira también me entiendo bien”.