El nuevo alcalde de Nueva York, accionista del Real Oviedo

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es uno de los miles de accionistas del Real Oviedo repartidos por todo el planeta. El político publicó en su cuenta de X un mensaje que ha llamado la atención de los aficionados carbayones:

“Just bought a share, possibly Oviedo's first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo”.

Con esas palabras, Mamdani celebraba la compra de una acción del club asturiano y recordaba el histórico movimiento #SOSRealOviedo, la campaña que en 2012 permitió salvar a la entidad gracias al apoyo de miles de pequeños inversores de todo el mundo.