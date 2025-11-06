El Oviedo Femenino cae con orgullo en la Copa de la Reina ante el Sevilla y con ambientazo en el Tartiere

El Real Oviedo Femenino se despidió de la Copa de la Reina con la cabeza muy alta. El conjunto carbayón cayó (2-3) ante el Sevilla Femenino, de la máxima categoría, en un Carlos Tartiere que presentó una notable entrada –con más de 2.700 espectadores– y un ambiente de los que hacen afición. Fue el tercer partido copero del curso para las azules, que previamente habían eliminado al Villalonga (0-6) y al Sporting (0-1), y el primero para las sevillistas, que sellaron su billete a los octavos de final con mucho más sufrimiento del que se imaginaban.

Real Oviedo 2 3 Sevilla 0-1, min. 22: Rosa M.; 0-2, min. 59: Alba Cerrato; 1-2, min. 69: Stephannie; 2-2, min. 91: Eva Lois; 2-3, min. 97: Andrea Álvarez. Alineación Real Oviedo Saray; Marina M., Eva Lois, Stephannie; Sheila, Sheila C., Villadeamigo, Hahnel, L. Pascual; R. Mbappé, Vera Rico.





CAMBIOS Nati Cano por Sheila, min. 62. Gema Ginés por Vera Rico, min. 62. Nerea L. por Sheila C., min. 62. Ana de Teresa por Hahnel, min. 72. Laurina por R. Mbappé, min. 77.

Alineación Sevilla Cheza; Alba López, Iris Arnaiz, Alice M., Esther M.; Alicia, Chantal, Rosa M.; F. Kanteh, Alba Cerrato, Wifi. CAMBIOS Millaray Cortés por Alicia, min. 64. Andrea Álvarez por Wifi, min. 71. Ylenia Sánchez (Cataluña). Amonestó a las locales Sheila, R. Mbappé y Eva Lois, y a las visitantes Alice M. y Alba López. Carlos Tartiere: 2.750 espectadores.

El encuentro comenzó con ritmo y sin complejos por parte del Oviedo, que pese a la diferencia de categoría plantó cara en los primeros compases. Sin embargo, la calidad del conjunto sevillista -entrenado por David Losada y con la presencia en el once de las asturianas María Cheza (portera) e Iris Arnaiz (capitana), ambas formadas en el Oviedo Moderno- acabó marcando la diferencia. En el minuto 22, Rosa Márquez adelantó a las andaluzas con un lanzamiento de falta lateral que rozó Saray, pero acabó colándose en la portería. Antes, la colegiada Ylenia Sánchez, del Comité Catalán, había mostrado la primera amarilla a la central visitante Alice M., seguida de otras a la local Sheila y a la sevillista Alba López.

El Oviedo Femenino, dirigido por Andrea Suárez, mantuvo el pulso en la primera mitad, pero en la reanudación sufrió con las contras del Sevilla. En el minuto 59, una rápida acción entre Rosa Márquez y Alba Cerrato terminó con el segundo tanto visitante, dejando al equipo local contra las cuerdas.

Reacción con orgullo azul

Lejos de rendirse, el conjunto carbayón siguió intentándolo. Vera Rico lo probó poco después del segundo gol y Saray mantuvo vivo al equipo con una gran parada a disparo de Andrea Álvarez. Cuando el duelo parecía camino de languidecer ya sentenciado, el Tartiere estalló con el golazo de Stephannie Blanco, que transformó con potencia y maestría una falta en el minuto 70. Imposible para la portera asturiana Cheza. No se quedó ahí la reacción azul, y las carbayonas estaban dispuestas a pelearlo hasta el final. Llegó el premio cuando comenzaban los minutos de descuento: Eva Lois aprovechó en el primer palo un saque de esquina para igualar el marcador y poner el estadio patas arriba.

El sueño de arañar una prórroga, alcanzado ahora y que minutos antes parecía imposible, se esfumó, sin embargo, demasiado pronto. El fútbol se puso su traje más cruel para castigar a las azules. Apenas unos minutos después, cuando la árbitra poco menos que se estaba llevando el silbato a la boca para decretar el final, un córner acabó con el gol definitivo del Sevilla, anotado de cabeza por Andrea Álvarez, que cerró el partido y el pase a octavos del conjunto hispalense cuando se habían sobrepasado ya los siete minutos de descuento enseñados en la tablilla.