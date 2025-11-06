Siero dará mañana luz verde a la ciudad deportiva de La Belga: estos son los plazos previstos para la construcción del nuevo hogar del Oviedo

La ciudad deportiva del Real Oviedo, el proyecto en el que el Grupo Pachuca tiene puestos todos sus esfuerzos, dará mañana un paso definitivo hacia La Belga, en Siero. El Ayuntamiento de la localidad sierense aprobará mañana el plan especial para la construcción de la ciudad deportiva, lo que supone que por primera vez habrá un acto administrativo firme sobre el futuro hogar del club azul, un punto al que no habían llegado los anteriores intentos en Latores o La Manjoya.

Superar este primer paso administrativo supone un avance trascendental y permite calcular los plazos para que se empiece a edificar en los terrenos de La Belga. Tras la aprobación de mañana, se abrirá un periodo de exposición pública durante dos meses, en el que se pueden hacer alegaciones. Si se superan los dos meses sin incidentes, se enviará el proyecto a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para que dé el visto bueno. Se calcula que este trámite se extenderá cerca de un mes.

Sumados todos los trámites pendientes, las estimaciones señalan marzo o abril como el mes en el que el Real Oviedo podría empezar a trabajar sobre el terreno deseado de La Belga, siempre que la entidad solvente otros trámites, como el suministro eléctrico, y quiera empezar los trabajos cuanto antes. Algunas fuentes señalan a fechas cercanas al centenario del club (26 de marzo) como la deseada por el Oviedo para iniciar las operaciones sobre el terreno, por el simbolismo que tendría.

Un proceso sin atascos

A diferencia de lo que sucedió con otros emplazamientos deseados, Latores y La Manjoya, el proyecto para levantar la ciudad deportiva en La Belga ha seguido un ritmo constante, sin grandes atascos, desde que el pasado 23 de abril LA NUEVA ESPAÑA desvelara los detalles de la operación y la posterior reunión celebrada en el Carlos Tartiere entre los rectores del club y el propietario de los terrenos.

El Oviedo, con la mediación de Ángel García Cepi, Alcalde de Siero, desde sus primeros movimientos, vio con buenos ojos las posibilidades de unos terrenos situados en La Belga, un extenso paraje que, por encima de todo, ofrecía unas condiciones fabulosas: son 170.000 metros cuadrados, cuando el proyecto previo de La Manjoya, el segundo por el que se interesó con insistencia el Grupo Pachuca, era sobre 70.000; y cuesta menos de la mitad de los 2,5 millones que el club iba a poner por el terreno ovetense.

Las condiciones tan ventajosas y las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento de Siero han sido fundamentales para que el club se decidiera por esta alternativa y tomara la decisión de abandonar el proyecto en el municipio de Oviedo, como era la intención inicial del grupo mexicano.

Previsto en la cuentas

El Oviedo trabaja en los últimos meses en el proyecto. Ya las cuentas presentadas a los accionistas explican que el club azul ya ha accedido a 7,8 millones de euros del préstamo de CVC ofrecido por LaLiga y que aún puede optar a 6.456.249,43 euros más, que el club parece reservarse para la financiación de la futura ciudad deportiva, como ya ha admitido en otras ocasiones. Es el gran proyecto del Grupo Pachuca en Oviedo de cara al futuro.

Precisamente, las cuentas ya hablan de algunos gastos sobre los terrenos de Siero. Dentro del concepto “instalaciones técnicas en montaje”, que se eleva a 308.638,52 euros, se habla en las cuentas de “trabajos en curso para la sustitución del Carlos Tartiere, de nuevo almacén de tienda e inicio de implantación de la nueva ciudad deportiva”, sin especificar qué parte de esos más de 300.000 euros se destina a cada objetivo.