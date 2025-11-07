El Alcalde de Siero pone fecha a la ciudad deportiva de La Belga: "En marzo podría empezarse y el año que viene estaría terminada"

El Ayuntamiento de Siero ha aprobado en Junta de Gobierno el plan especial para la nueva ciudad deportiva del Oviedo, que se levantará en los terrenos de La Belga, en le municipio sierense, como había informado LA NUEVA ESPAÑA. Ángel García, Cepi, uno de los que más ha luchado para que la operación salga adelante, se refirió a este refrendo básico para la construcción del futuro hogar del Real Oviedo.

“Llevamos trabajando mucho tiempo en la Ciudad Deportiva, unos siete años ya. Mañana me voy a México, a Pachuca, con un arquitecto municipal, en un viaje oficial y queríamos llevar ya el Plan Especial aprobado inicialmente porque vamos a conocer la ciudad deportiva de allí y también a fijar un calendario más apretado para que el Real Oviedo también agilice todo lo que tiene que hacer como club. La ciudad deportiva que hoy hemos aprobado, el Plan Especial, recoge un ámbito de 150.000 metros cuadrados en La Belga. Se proyecta un área para la construcción de siete campos de fútbol y 1.200 metros cuadrados de edificio, de servicios para los campos, vestuarios fundamentalmente”, reveló Cepi.

El proyecto tendrá ahora dos meses de exposición pública, para ver si hay alegaciones. Y a partir de ahí se envía a la CUOTA, que lo aprobaría de forma definitiva. “Y a partir de ese momento ya se le puede dar licencia al Real Oviedo para la ejecución en la ciudad deportiva. Si todo va con cierta normalidad y sin ser especialmente optimistas, en el mes de marzo el Real Oviedo podría entrar a hacer ya la ciudad deportiva”, expuso el Alcalde, que matizó que “en paralelo hay que gestionar el suministro eléctrico de agua y saneamiento: el eléctrico está haciéndolo el Real Oviedo directamente y el del agua y el sanamiento lo estamos haciendo nosotros”. Y añadió: “El del suministro eléctrico es el que pueda tardar un poco más, por eso a lo mejor el Real Oviedo en lugar de empezar en marzo puede que espere unos meses para empezar para ir en paralelo con las horas de los suministros, pero en todo caso el año que viene yo creo que podría estar terminada la ciudad deportiva”.

Encuentro con Jesús Martínez

Mostrados los plazos, Cepi abrió la posibilidad a que el club adquiera en el futuro más metros. “Hay una segunda fase que no es objeto de este plan especial, en el que también estamos trabajando para una posible ampliación, en la que ya es el proyecto más ambicioso que tiene el Real Oviedo, como lo que tiene Pachuca, que lleva ya residencias, servicios sanitarios, otro tipo de equipamientos... Es en la misma zona, pero en otros 200.000 metros cuadrados. Si todo se cumpliese, no sé en qué momento, pero serían unos 375.000 o 380.000 metros cuadrados en los que estarían no solamente estos campos con sus vestuarios, sino también una residencia, una universidad relacionada con las materias de disciplinas deportivas en todos sus ámbitos y un servicio sanitario para el propio club y para el público en general”.

Cepi habló sobre el inminente viaje a México: “Vamos a estar con Jesús Martínez y apurar un poco para que él apure a su equipo para que esté lo antes posible. La idea es que pueda estar el proyecto en el ayuntamiento a finales de año o en el mes de enero”.