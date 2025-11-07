¿Llega Nico Williams al duelo ante el Real Oviedo? Así está la situación del extremo

El Athletic-Real Oviedo del domingo en San Mamés es un duelo de necesidades. Para los azules por su situación clasificatoria, penúltimos, y con ese 2 de 9 con Carrión al que se le escapa de momento la victoria. Pero también para los locales, que vienen de caer en el derbi ante la Real Sociedad (3-2) y en Champions contra el Newcastle (2-0).

Valverde tiene numerosas bajas pero de cara a la cita ante el Oviedo podría aligerar el parte médico. La situación que más preocupa en Lezama es la de su futbolista más desequilibrante: Nico Williams.

El extremo, que se ha perdido los últimos choque, se ha entrenado esta mañana con el grupo en Lezama y apura para poder estar el domingo en San Mamés. Las buenas noticias para el Athletic no se detienen ahí ya que Guruzeta y Yuri también han saltado al campo de entrenamientos justo al resto de compañeros y parece que podrán estar contra el Oviedo. En cambio, Sancet e Iñaki Williams siguen al margen del grupo y apuntan a baja contra el conjunto azul.