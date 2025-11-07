¿Llega Nico Williams al duelo ante el Real Oviedo? Así está la situación del extremo
El Athletico quiere contar con el extremo para la “final” del domingo ante los azules
El Athletic-Real Oviedo del domingo en San Mamés es un duelo de necesidades. Para los azules por su situación clasificatoria, penúltimos, y con ese 2 de 9 con Carrión al que se le escapa de momento la victoria. Pero también para los locales, que vienen de caer en el derbi ante la Real Sociedad (3-2) y en Champions contra el Newcastle (2-0).
Valverde tiene numerosas bajas pero de cara a la cita ante el Oviedo podría aligerar el parte médico. La situación que más preocupa en Lezama es la de su futbolista más desequilibrante: Nico Williams.
El extremo, que se ha perdido los últimos choque, se ha entrenado esta mañana con el grupo en Lezama y apura para poder estar el domingo en San Mamés. Las buenas noticias para el Athletic no se detienen ahí ya que Guruzeta y Yuri también han saltado al campo de entrenamientos justo al resto de compañeros y parece que podrán estar contra el Oviedo. En cambio, Sancet e Iñaki Williams siguen al margen del grupo y apuntan a baja contra el conjunto azul.
