Salomón Rondón: "Ahora hay más volumen de juego"
"Es cierto que falta gol, seguiremos trabajando", señala el delantero venezolano
Salomón Rondón es el máximo anotador del Oviedo esta temporada de mínimos en ataque. Acumula dos dianas el venezolano que apunta a San Mamés para tratar de aumentar su cuenta. El delantero trabaja en El Requexón con el foco apuntando a Bilbao y consciente de que la capacidad anotadora de los azules puede ser más productiva. "Es cierto que falta gol, pero hay que seguir trabajando", indicó Rondón ayer en El Requexón. "Debemos mejorar la toma de decisiones en el último tercio de campo. Los goles son importantes haga quien los haga, hay que trabajar para corregir y buscar mejores. No hay que preocuparse", dijo. Sobre la opción de jugar con dos delanteros en San Mamés, tal y como se ha visto en los dos últimos duelos ligueros, Rondón expuso que "ahora quizás hay más volumen de juego. Llegamos con más jugadores al área. La mayoría de mi juego es recibir de espaldas a portería. Fede (Viñas) es potente y rápido, tiene juego con los pies".
