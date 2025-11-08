Carrión sale en defensa de uno de sus jugadores cuestionados: “Es buenísimo, es un jugador increíblemente competitivo”

Son 2 puntos de 9, pero para Luis Carrión el Oviedo evioluciona de forma positiva. San Mamés, mañana, pondrá a prueba esa presunta mejoría de los azules, algo en lo que confía el entrenador.

Balance tras un mes. “La Liga la voy a separar porque todos tenemos claro que el partido de Copa no fue el mejor, desde luego, pero en Liga creo que la evolución va siendo buena, nos hubiera gustado ganar, sobre todo el día de Girona, que teníamos el partido bien encarrilado”.

Mejoría. “El otro día, con acciones que tuvimos de gol, pudimos haber conseguido tres puntos, pero para mí va en evolución. El de Osasuna fue un partido más continuo en todo, en esfuerzos, en empezar bien y acabar bien, y lo que queremos es ir a Bilbao a seguir en esa evolución y a conseguir los tres puntos. T

Esfuerzo del Athletic en Champions. “Son un buen equipo, con un gran entrenador, con opciones en el once, con alguna baja, pero un equipo preparado para hacer cosas grandes, pero nosotros vamos con toda la intención del mundo de hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. Nos sentimos preparados, que podemos competir contra cualquier rival y vamos a ello. Hemos trabajado muy duro, hemos visto muchos partidos de ellos, hemos visto cómo hacerles daño, y se trata que no nos hagan mucho daño y cuando veamos su alineación sabremos qué quieren y qué buscan, y a partir de ahí iremos a por los tres puntos”.

Cazorla y Ovie. “La idea es que puedan estar después del parón, pero veremos cómo van evolucionando

Las ocasiones de Viñas. “Fede es buenísimo, es un jugador increíblemente competitivo, con muchas acciones muy buenas fuera del área y llegando muy bien al área. Estoy seguro que va a acabar metiendo muchos goles, porque el otro día tuvo tres situaciones de gol y a mí que no las meta en un momento indicado, en un partido en el que a lo mejor si está menos acertado, no me importa, lo que sí me importaba era ver que no teníamos mucha llegada, en otros partidos nos ha faltado llegada, pero a partir de Girona y Osasuna sí que hemos tenido más ocasiones y Fede es bastante partícipe en esas llegadas. Hace muy bien muchas cosas fuera del área y luego en el área va a acabar metiendo muchos goles seguro”.

El sistema con extremos. “Cuando tú juegas un 4-4-2 es difícil ocupar los espacios, sobre todo en el tipo de extremos que tenemos, que son extremos buenos en el uno contra uno por fuera, Quiero decir que no son tan asociativos por dentro, y es difícil poder llevar el peso del partido, generalmente los equipos que juegan 4-4-2 son más contra golpeadores o otros llegan más por fuera para más centros. Nosotros creo que somos un poco más fuertes y somos un equipo capaz de ocupar zonas intermedias y a partir de ahí hacer daño.

San Mamés. “En mi cabeza está un partido perfecto en el que vamos a dominar, en el que vamos a hacer ocasiones de gol, en el que vamos a ser fuertes en defensa pero luego pasan cosas en el partido y sabemos lo que ellos pueden hacer. Es un equipo muy intenso, que tiene un uno contra uno por fuera, que tiene gente en medio campo, sobre todo a mí me encanta el medio campo y siempre presionan hacia adelante, están en disposición de poder jugar y hemos tratado de evitar que eso pase y trataremos de que se vea en el campo lo que hemos querido trabajar y lo que queremos ser como equipo, que creo que contra Osasuna en un porcentaje más o menos alto, aun con mucha mejora, empezó a verse un poco.

La defensa. “Han rendido bien, el otro día por ejemplo en una presión más alta contra Osasuna no sufrimos demasiado, recuerdo una ocasión de Budimir en un centro lateral, una falta, pero eso no significa que no pueda haber cambios porque lo que quiero yo es que el que no está jugando en este momento pueda apretar y yo creo que está en disposición de poder jugar. Tenemos cinco centrales que son buenos, tenemos cuatro laterales que son buenos y ahí trataremos siempre de elegir lo que queremos que es mejor para cada partido.