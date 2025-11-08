Toni Gorriarán, el defensa escritor, estrena libro y se moja sobre el Oviedo: "Me gusta cómo juega, solo le falta lo que cuesta dinero, el gol"

Toni Gorriarán dice con sorna que su primer milagro fue "ser jugador profesional" y el segundo, "escribir un libro". El que fuera aguerrido, y adorado, central del Real Oviedo en los 90 le ha cogido gusto a lo de escribir porque saca su segundo libro, "Fútbol, perros y valores", junto a José David Rodríguez. Lo hace con un motivo solidario: el equipo que ha participado en la confección del libro ha decidido donar los derechos de autor a la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE Asturias). Mañana, Gorriarán presenta la obra en el Club LA NUEVA ESPAÑA a partir de las 19.30 horas.

Ya es su segundo libro. ¿Qué le movió?

Es algo diferente. El primero es una carta de amor, un reconocimiento de lo que significan los perros. Les hemos dado poco valor. Ir un poco en contra de esa frase de: "es solo un perro" ¿Qué más quieres que sea?

¿Y este?

Ahora quería hablar también de fútbol, pero no sé de técnica, ni de táctica... Tampoco quería hablar de una historia. Quería hablar de sentimientos, del vestuario, de compañerismo, del fútbol que yo conozco. Y mezclarlo, que los protagonistas fueran perros. Y tengo la colaboración de David, que es policía nacional, y que trabaja habitualmente con perros y los entrena. Y es como entrenar a un niño al fútbol, hay que tener paciencia, empatía, cariño…

¿Le costó menos que el primero?

Siempre digo que escribir un libro fue un milagro y pensé: "Ya que estamos metidos en milagros…". No sé si costó menos, pero es verdad que al haber publicado ya un libro le pierdes un poco el miedo. Estás más habituado. Es más tu hábitat. Es como ir al monte. Empiezas a cogerle el gusto y te entran más ganas de volver. Le quitas ese miedo. Y acabas yendo tú solo.

¿Cuántos perros tiene ahora mismo?

Tengo la suerte para ellos que yo vivo en el monte, en Muskiz, y tengo una cabaña. Estoy con ellos las 24 horas, salvo cuando tengo que ir a ver el negocio. Duermo con ellos, vivo con ellos. No sé estar sin ellos. Y viven como tienen que vivir. El mejor piropo en mi casa es decir: "Vives como un perro". En una ciudad es muy complicado tener un perro. Sufres tú y sufre el perro. Los de pueblo tenemos esa suerte, no tenemos teatros ni metros, pero el perro vive mejor.

¿ Y cuántos ha tenido en su vida?

Muchos, muchos. Más de 50. He criado muchas razas, desde chihuahuas, a gran perro japonés. Las ha habido de todas las clases, más y menos conflictivas, mestizos… De todo. A Oviedo ya llegué con perro y me fui con uno de allí por mi despedida.

¿Cómo fue eso?

Un regalo en mi salida de Oviedo. Los compañeros iban a regalarme un reloj, uno muy bueno, y le dije a Berto y a Vili que nada de eso, que prefería un perro. Así llegó Beethoven a mi vida, un San Bernardo que también "escribe" en el libro, es uno de los protagonistas.

La otra parte, la del fútbol.

Era otro objetivo, hablar de fútbol, de cualquiera, el de regional, el de verdad. No el de ahora con 6 árbitros, cámaras, VAR:.. y no sabes ni qué pitan. Mira en infantiles que está un solo árbitro y tiene que acertar. Creo que el fútbol marida muy bien con los perros.

El Oviedo, ¿cómo lo ve?

Me está gustando. Te lo digo de verdad, le veo que con poquito más, una victoria más y hablaríamos de otra cosa. Le veo con carácter, le falta lo que vale dinero, el gol. El Madrid juega mal y con dos jugaditas lo arregla. Eso no le pasa al Oviedo.

¿Puede ganar en Bilbao?

No es el mejor momento, porque el Athletic necesita ganar. Pero al contar con tan poco descanso es una baza importante. No podré ir, es una pena, pero todos los años vamos en Navidad a Covadonga y esta vez está previsto que mi hija dé a luz en esas fechas, así que adelantamos la visita a este fin de semana. Lo veré en un bar.

A los que confían en su experiencia en el fútbol, ¿qué les diría sobre este Oviedo?

Pues que el Oviedo no juega mal, que lo tengan en cuenta. Solo le fallan detalles. La gente quiere ganar 5-0, pero nadie lo hace en Primera, salvo los grandes. Ese detalle, esa suerte, estarías con 3 o 4 puntos y se vería todo con otra perspectiva.