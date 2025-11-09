La Catedral prueba la fe del Oviedo: Así llegan los de Carrión al choque ante el Athletic y este es el posible once

La visita a un clásico de La Liga, San Mamés –reformado– y el Athletic solo tiene el pero de la situación liguera: la victoria de ayer del Girona sitúa al Real Oviedo último antes de jugarse tres puntos de oro ante los Leones. Pero al final se impone la solera de la plaza, la tradición de un duelo norteño que ha permanecido en pausa durante demasiados años y que se retoma a partir de las 14.00 horas para reverdecer viejos recuerdos, algunos que hacen que el aficionado más veterano, o aquel con más gusto por la historia, sonrían abiertamente.

Un póker de Cabido en el 45, un hat-trick de Marianín ante Iríbar en el 72, un trepidante 3-5 en 1998… A todos ellos se quieren sumar un puñado de candidatos vestidos de azul que quieren dejar su firma en un escenario que destila tradición por todos sus poros. Un Athletic–Oviedo siempre es un partidazo.

Pero está la visión más realista, la que se pega a la actualidad. Y en ella es imposible desligar las urgencias de ambos equipos ante la cita de hoy. El Athletic viene con dudas. Con muchas. Recupera a Nico Williams, la mayor amenaza local, pero sigue presentando un amplio parte de bajas. Llegan los rojiblancos a la cita tras caer en el último suspiro en el derbi vasco (3-2) y de perder pie otra vez en Champions con derrota frente al Newcastle (2-0).

Un año que se afrontaba con ilusión por el regreso a la máxima competición europea y tras renovar sus votos con el pequeño de los Williams va camino de torcerse cuando no se han cubierto ni siquiera tres meses de carrera. Por ahí se entiende que desde el vestuario vizcaíno se hable de “final”, como expresó Unai Simón, sobre el choque ante el Oviedo.

Ya le gustaría estar a los azules en la situación de su rival, pensarán los oviedistas, que sí encuentran algunos paralelismos –salvando la distancia– en cuanto a un curso que se afrontaba con el mayor entusiasmo de décadas y que entre resultados y decisiones polémicas en el banquillo también marcha algo emborronado. Todo se resuelve con un par de buenos resultados, se repite desde el club, pero estos no acaban de llegar y el Oviedo no puede avanzar en calma si no encuentra el carril de los tres puntos.

Ambos llegan apurados

El triunfo del Girona ayer ante el Alavés (1-0) le da peor aspecto a la tabla. Antes de la cita, el Oviedo es último. Después, quieren Carrión y sus hombres que se hable de otra cosa. Ha anunciado el entrenador un Oviedo con dominio, que acumule llegadas y, así, acercarse esta vez de una forma contundente a una victoria que no se saborea desde aquella remontada en Mestalla, en la penúltima cita con Paunovic a los mandos.

Parece que Carrión apostará por una línea continuista, con el sistema que aúna a los dos delanteros, aunque con Viñas, otra vez alabado por el entrenador, obligado a un esfuerzo extra en defensa para tapar las subidas de Yuri. Podría incluso repetir once Carrión por primera vez desde su llegada, por lo que el equipo saldría de inicio con Aarón; Nacho Vidal, David Costas, Carmo, Javi López; Dendoncker, Colombatto; Fede Viñas, Reina, Ilyas Chaira; Rondón.

Completan la lista de 23 hombres, que cuenta con las bajas de los lesionados Cazorla, Ejaria y Josip Breakalo, los siguientes futbolistas: Moldovan, Lucas, Luengo, Bailly, Calvo, Rahim, Sibo, Ikic, Brandon Domingues, Pablo Agudín, Hassan y Álex Forés.