Habla el verdugo del Oviedo sobre su increíble golazo: "“He tirado p’alante y…”

El extremo fue el protagonista en la derrota de los azules en San Mamés

Nico Williams of Athletic Club celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Real Oviedo at San Mames on November 9, 2025, in Bilbao, Spain. AFP7 09/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Athletic Club v Real Oviedo - LaLiga EA Sports

Nacho Azparren

Nacho Azparren

Bilbao

Nico Williams fue el gran protagonista en el triunfo del Athletic de Bilbao ante el Real Oviedo, ese 1-0 que deja a los azules colistas de Primera. Fue un golazo el del extremo, en una jugada de máximo nivel en la que se fue de Vidal y Colombatto, primero, para deshacerse después de Costas en el área. La definición, imparable para Aarón, desniveló el choque.

Para el pequeño de los Williams, la explicación de la jugada fue, sin embargo, muy sencilla: “Sinceramente, he tirado p’alante y cuando he tenido oportunidad de chutar, he chutado”.

Sí se explicó con más profundidad el extremo sobre la lesión en el pubis que no le ha permitido rendir a su mejor nivel esta temporada. “Estoy trabajando bien, haciendo ejercicios para fortalecer, es una lesión difícil. Hay que tener cautela, son los pasos adecuados, con un plan muy bueno de trabajo para sacar adelante la lesión. Me lastrará un poco pero estamos en la buena dirección”, explicó. “Hay días en los que no puedes ni levantarte de la cama. Pero el doctor lo está llevando bien y creo que estoy sacando adelante la lesión”, añadió Nico Williams.

Para Ernesto Valverde, por su parte, el choque llegó al destino deseado. “Nos hemos quitado un peso de encima, era ineludible ganar. Era más que importante, por la racha que traíamos y por volver a ganar”.

Para el técnico del Athletic, “logramos adelantarnos con un golazo y tras ese tanto tuvimos 10 minutos malos, con ese gol anulado por un fuera de juego milimétrico. Nuestro nivel de presión fue bueno, no les dejamos avanzar. En la segunda parte estuvimos bien”.

