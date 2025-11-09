Luis Carrión no baja los brazos: "Estamos jodidos, pero la Liga no se acaba mañana"

Luis Carrión, técnico del Oviedo, no baja los brazos tras la derrota de su equipo.

El resumen. "La derrota es derrota y te deja mal sabor de boca. En la primera parte hemos salido bien. En la segunda hemos estado con poca movilidad arriba y con pocas soluciones en la salida del balón. No hemos encontrado mucha solución. No hemos sabido aprovechar situaciones de ventaja".

Las polémicas. "El gol no es polémica. Es un fuera de juego semiautomático y detecta que, por un centímetro, es fuera de juego. Fue una pena. No ha podido ser. El penalti no lo he visto".

Los fallos. "Ha sido una mezcla de todo. Daba la sensación de que circulábamos atrás y, cuando podíamos tener algo de riesgo, volvíamos atrás. En la segunda parte no me ha gustado nada. No hemos terminado ninguna acción para encarar su línea de cuatro. La segunda parte ha sido muy cómoda para ellos".

Cómo mejorar. "La idea es la misma que en la primera parte. Teníamos algo menos de piernas, pero los centrales circulaban buscando soluciones y no había opciones para jugar por dentro. Quizás la solución hubiese sido golpear en largo. No es lo que trabajamos en el día a día. No hemos sido todo lo verticales que podíamos, y es algo que no me ha gustado nada".

La falta de gol. "Creo que es un poco de todo. Yendo el partido como ha ido, lo normal es acabar en el área rival, sea como sea. Se necesita algo más. No hemos sabido entender el juego para generar situaciones de ventaja por la lentitud con la que circulábamos. Es algo a mejorar, porque lo hemos tenido en la primera parte".

Lo bueno. "En la primera parte hemos hecho cosas bien. No hemos tenido ocasiones claras, pero ellos tampoco. Estábamos igualados, dentro de que nos enfrentábamos a un equipo que está en Champions, no de abajo como nosotros. Debemos trabajar todos".

El parón. "Lo que debe afectar anímicamente es la diferencia entre ambos tiempos. El gol es una acción individual de Nico, que marca diferencias. Estamos jodidos en la tabla, pero la Liga no se acaba mañana. Según cómo se dé la jornada, estamos a un partido de salir del descenso".

Qué hacer para revetir la situación. "Debemos ser más agresivos con balón. Somos demasiado correctos. A veces hay que jugar algún pase arriesgado. Al Athletic es difícil salirle porque es el equipo que mejor presiona junto con el Rayo. Debemos ser más atrevidos. Necesitamos creer que podemos competir contra cualquier equipo, que es la realidad. Quizá tengamos una plantilla más corta o de menor nivel. Eres un presupuesto bajo y es normal tener una plantilla o un cuerpo técnico peores que otros, pero debemos competir, y eso en la segunda parte ha faltado".