Macro “poteo” azul en Bilbao: el oviedismo invade San Mamés en la previa contra en Athletic

12 horas. Poza Lizentziatliaren Kalea. Nombre complicado de pronunciar para un asturiano. Bar Bakun, más fácil para la quedada. El oviedismo invade Bilbao en una de las previas más multitudinarias de la temporada. Más de 1.000 aficionados canariones abarrotan el céntrico barrio de Pozas "con muchas ganas de una victoria", dice Borja Gil, "kalimotxo" en mano, como dicen por tierras euskaldunas, mientras canta junto a sus amigos.

La afición del Oviedo fue madrugadora. Desde primera hora, los aledaños de San Mamés se tiñeron de azul. Muchos vinieron de fin de semana, como Carlos Antuña y Miguel Pertierra, que salieron el viernes de trabajar y aprovecharon para salir de fiesta es tierras vizcaínas. "La verdad que es un viaje de lujo porque está cerca y aprovechamos para estar unos días por aquí. Esperemos redondearlo con una victoria".

A su lado, Andoni Alejos, aficionado del Athletic pero con muchos lazos en Oviedo. "Voy todos los veranos porque tengo dos amigos de la carrera allí y la verdad que es una ciudad que me encanta. ¡Qué barato se come!", dice.

Un poco más tarde llegaron todos los buses de los peñistas. Fue entonces cuando Bilbao se tiñó de azul por completo. "Hay muchísima gente del Oviedo, aficiones así dan gusto", dice Alejos.