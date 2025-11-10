El dato estadístico tan valorado por los entrenadores que sitúa al Oviedo de Carrión por debajo del Oviedo de Paunovic

Un simple vistazo a la tabla, con el Oviedo ahora colista tras caer en San Mamés, sirve para ponderar la gravedad del problema del club azul, colista ahora que la competición para durante dos semanas por la disputa de los duelos internacionales. El relevo de Carrión en el banquillo en el lugar de Paunovic no ha tenido los efectos deseados, ni tampoco ha seguido el camino de su primera etapa, hace dos temporadas en el Oviedo. Son 2 de 12 puntos sumados por el catalán, a los que hay que sumar la dolorosa eliminación copera, por los 6 de 24 del serbio en las primeras, y exigentes, ocho jornadas de Liga. Con Paunovic, el Oviedo estaba fuera de los puestos de descenso y ahora es colista.

Pero hay más. Una de las razones esgrimidas de puertas hacia dentro para el cambio de director del banquillo era que las estadísticas de los azules eran de las más pobres de la competición, sobre todo en los aspectos ofensivo y defensivo.

Ahora, un mes después de que Carrión aceptara el cargo, hay cifras que señalan un cambio a peor. Por ejemplo, los famosos “expected goals” (goles esperados) que usan mucho los analistas y entrenadores (Luis Enrique ha hablado de ellos en más de una ocasión) y que miden los tantos que merece un equipo en cada partido en atención a los intentos. Según los datos de la prestigiosa empresa Opta, el Oviedo de Paunovic, el de las ocho primeras jornadas, tenía 0,8 goles esperados a favor y 1,7 en contra; y el de Carrión, en las últimas cuatro fechas, 0,9 tantos esperados a su favor y 2,1 en contra.

Los tiros a puerta

Si el análisis se lleva a los tiros a puerta a favor y en contra, el saldo sí es algo más amable con Carrión. En chuts a favor, 3,25 de los de Carrión ante los 2,75 de los de Paunovic. En los de en contra, 7 de los de Carrión y 6,75 de los de Paunovic.