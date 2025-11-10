El Femenino vuelve a perder (0-1) y se sumerge en el descenso a Segunda

El Femenino vuelve a caer, esta vez en El Requexón, por 0-1 ante el Alavés. Un gol muy polémico de Marin tumbó a las azules, que se sumergen en los puestos de descenso a Segunda Federación. "Sabíamos que el rival te iba a conceder muy poco y las que tienes, tienes que saber aprovecharlas. Sabíamos que serían muy agresivas. Tuvimos muy poca fortuna porque las que tuvimos no supimos aprovecharlas, y eso es algo que hay que cambiar", dijo Andrea Suárez, entrenadora del conjunto carbayón que lamentó la fatiga tras jugar la Copa (quedaron eliminadas en el Tartiere ante el Sevilla). "Ha sido duro. Hemos tenido dos partidos en los que jugábamos a vida o muerte y tratas de ajustar las cargas, pero sabes que vas a tener que competir a muerte porque es importante volver a ganar para reencontrarnos con la victoria", zanjó la entrenadora azul.