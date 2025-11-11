Cazorla abre la puerta a seguir en el Oviedo y habla sobre su futuro tras la retirada: "Estamos intentando extender mi contrato"

Santi Cazorla, leyenda del Oviedo, no tiene claro qué hacer en su futuro más inmediato. El medio, que ahora mismo se encuentra recuperándose de una lesión, asegura que "es posible que este sea el último año", aunque no cierra la puerta a una posible renovación. "Estamos intentando extender mi contrato", dice El Mago, que, a sus 41 años, todavía guarda mucho fútbol en sus piernas.

El llanerense ha concedido una entrevista al diario francés L'Equipe donde hace un repaso a toda su carrera y habla sobre el futuro. "Es casi seguro que esta será mi última temporada. ¡Los jóvenes me están superando a pasos agigantados! Hay que saber cuándo retirarse. Quiero disfrutarla, saborear estos últimos momentos y cuidarme. Estamos intentando extender mi contrato. Muchos excompañeros siempre me han advertido: ‘Juega todo el tiempo que puedas, porque el día que te retires, echarás mucho de menos la vida cotidiana’. Cuando me retire, seguiré vinculado a esta vida de una forma u otra", dijo Cazorla, quien no cierra la puerta a una temporada más con el Oviedo.

Además, el llanerense asegura que estudiará el curso de entrenador por recomendación de su excompañero de selección Xavi Hernández. "Por ahora, no me veo como entrenador. Cuando estuve con Xavi en Catar me dijo:'Yo tampoco quería, pero el curso de entrenador despertó algo en mí'. Así que me sacaré el título y ya veremos si me gusta de verdad", dice El Mago.