El clásico Gorriarán presenta su segundo libro: "Al perro se le entrena como a un equipo"

El club LA NUEVA ESPAÑA se quedó pequeño para recibir a un clásico del fútbol de los 90 en Oviedo: Toni Gorriarán. El exjugador presentó, junto al coautor José David Rodríguez García, que movilizó a mucha gente, el libro escrito por ambos, "Fútbol, perros y valores", que se puede adquirir con este periódico en los puntos de venta habitual, y que reúne las dos grandes pasiones del vasco.

Laude García, periodista y clave en la elaboración de la obra, dio el pistoletazo de salida. "Conseguimos lo que nunca logró de futbolista, el gol", introdujo, ante la sonrisa de los presentes. Entre ellos, muchos relacionados con el mundo del fútbol, como el expresidente Eugenio Prieto o los compañeros en su época Berto, Vili, Viti, Oli, Vicente, Armando, Chus Hevia, Niko Jerkan, Manolo Simón... Por parte del Real Oviedo estuvo Manolo Paredes, su vicepresidente, y Fer Álvarez, capitán del Genuine. Tampoco se lo perdió José Ramón Prado, concejal del Ayuntamiento de Oviedo.

La hija de Gorriarán, Paula, habló en nombre de la editorial, +1creatives, de una obra que "se ha hecho con cariño, con el corazón, y que te deja pensando muchas horas después de leerlo".

Tomó la palabra a continuación Gorriarán para, entre otras cosas, presentar los méritos de José David Rodríguez, el coautor, policía nacional que trabaja y entrena a perros. "Este señor es un héroe, facilita con los perros la vida al humano. Entrena para detectar drogas, explosivos... Como policía nacional no se puede aspirar a más", explicó, antes de indicar: "A un perro se le entrena como a un equipo de fútbol, con empatía, cariño, humildad",

Sobre la iniciativa, su segundo libro, que donará los beneficios a ASPACE (Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral), el exjugador aseguró que "no tengo ni idea de técnica ni táctica, pero sí sé de vestuarios, de quién es buen y mal compañero, lo que significa entrenar... Quería que el libro fuera diferente. Me gustan los perros, quería que fueron protagonistas. Son anécdotas, situaciones y vivencias, más o menos reales, desde el punto de vista del sentimiento, y contado por los perros".

David Rodríguez intervino, explicando que llegaba a la cita sin dormir ni un minuto tras "18 horas de dispositivo policial". Expuso el policía que "no sé ni lo que es un fuera de juego, pero sí conozco técnicas para mejorar la funcionalidad de los perros", para aclarar su papel en la obra. Fue un suceso traumático para él, el fallecimiento de una perra, Gea, lo que animó a David a escribir. "Hablé con Antonio y me animó a hacerlo. Tenía mucho dentro y él me ayudó a dar el paso".

Resaltó David del papel de los perros que emplean las fuerzas del estado en muchos actos, como por ejemplo antes de un partido de fútbol. "Vamos el día antes y 3 o 4 horas antes. Los perros juegan un partido diferente. Gracias a ellos el público esté más segura", indicó. "Empecé a ver partidos porque no tenía ni idea: para mí, un míster era alguien que había ganado un concurso de belleza. Soy entrenador de perros pero cualquier entrenador, de lo que sea, no puede perder la esencia: los valores".

En el turno de preguntas, Gorriarán defendió que "el entrenador de fútbol tiene que ser justo, leal, honesto... Es fundamental. No vale cualquiera, debe gozar del respeto del grupo". Y Rodríguez explicó que "si humanizamos, si tratamos al perro como un humano cometemos un error. Yo quiero a mis perros, pero hay que darle una vida de perro, no distorsionar, porque les hacemos daño, aunque no lo hagas adrede. Hay que tener amor de perro".