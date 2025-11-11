Forés, la gran promesa que sigue esperando minutos: acumula menos tiempo sobre el césped que en la era Paunovic

Álex Forés apenas cuenta en Liga, y el Tartiere se empieza a dar cuenta. El delantero, cedido por el Villarreal con opción de compra de un millón de euros a final de temporada, llegó en verano como deseo expreso de Jesús Martínez, que incluso valoró llevárselo a Pachuca antes de decidir que se quedara en Oviedo. Hoy, el protagonismo es mínimo: Rondón y Fede Viñas son los arietes que se están repartiendo los minutos en Primera.

Los datos son claros. Con Carrión: 22 minutos en tres jornadas. Con Paunovic: 90 minutos en tres y titularidad en el Coliseum ante el Getafe (2-0). En Copa sí fue titular; en Liga, no. El contraste es doble. Primero, con el propio Carrión. En su presentación oficial, el único futbolista al que citó por su nombre y sin ser preguntado fue Forés, dando a entender que sería pieza importante en su proyecto. Además, el club ya intentó ficharlo en la 2023/24, con Carrión en el banquillo, y el técnico fue uno de los que pidió su incorporación. La continuidad no ha llegado.

Segundo, con el discurso general del entrenador. Entonces defendió que "he visto un equipo competitivo" y que se podía "hacer algo grande". Semanas después, tras San Mamés, admitió que "quizá tengamos una plantilla más corta o de menor nivel". El caso Forés encaja en ese viraje: el jugador que se señaló como activo relevante parece que no está convenciendo al nuevo técnico del Oviedo, que lo utiliza de manera revulsiva en los tramos finales de los partidos.Y ni siquiera en todos. Curiosamente, en los dos únicos partidos que Carrión no a perdido, Osasuna y Girona, Forés no tuvo participación ninguna.

La delantera fija con Rondón y Viñas explica parte del reparto, pero choca con el impulso institucional de su llegada y con las palabras iniciales del técnico. Forés fue apuesta de la propiedad y nombre propio de Carrión en su estreno. Hoy suma 22 minutos con el actual entrenador.

A corto plazo, el escenario es complicado para el ariete valenciano: o encadena minutos y justifica la opción de compra pactada con el Villarreal, o su cesión camina hacia un papel residual. En el Tartiere, el tema ya es de agenda, y más teniendo en cuenta la falta de gol por parte de los dos delanteros que el Oviedo utiliza. Pero parece que Forés todavía no ha terminado de ganarse la oportunidad de demostrar su potencial: cabe recordar que fue uno de los máximos anotadores de Segunda hace dos temporadas en un equipo que descendió a Primera Federación (Villarreal B) y que pasó media temporada dentro de la enfermería.