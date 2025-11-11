Joaquín Delgado, el voraz Pichichi del Vetusta sin el gran premio: ¿Por qué no puede jugar con el primer equipo del Oviedo?

La temporada del Vetusta está siendo, un año más, de matrícula. El conjunto dirigido por Roberto Aguirre se impuso 0-2 al Langreo con doblete de Joaquín Delgado, la gran sensación entre los del filial esta temporada. El Vetusta es líder, en posición de ascenso directo a Primera Federación, aún no conoce la derrota y su ariete es el Pichichi entre todos los grupos de Segunda Federación con 9 goles.

Su campaña es excepcional y, sin embargo, tiene inalcanzable el sueño de cualquier futbolista de un filial: hoy por hoy no puede jugar con el primer equipo del Real Oviedo.

La razón estriba en su edad y en la reglamentación existente. Delgado, nacido en Utrera (Sevilla) en 2002, no tiene ficha sub-23, sino sénior, por lo que para jugar con los mayores tendría que hacerlo con una ficha profesional, con dorsal por debajo del 25.

En condiciones normales podría participar con el primer equipo, pero si se diera el caso no podría regresar al filial en lo que resta de temporada.

En el caso concreto del Oviedo, esta temporada no es posible, ya que se da la circunstancia de que todas las fichas del primer equipo (las 25) están ocupadas por futbolistas profesionales, por lo que no hay hueco posible para Joaquín Delgado.

Además, ese trámite de hacerle ficha con el primer equipo lleva aparejado un coste de 57.809,5 euros en Primera, al tratarse de la primera vez que se le hace. Esa cantidad se resta del tope salarial, aunque en el caso del Oviedo no es un problema, pues se dejó un remanente importante el pasado verano al no concretar el fichaje del delantero deseado, por lo que sí podrá hacer un esfuerzo a partir de enero.

La única opción que le queda al conjunto azul a medio plazo, si quisiera contar con el Pichichi de Segunda Federación, es liberar una de las fichas del primer equipo en el próximo mercado de invierno, que se abre en enero.

Intratable líder

El gran beneficiado de la situación es el Vetusta, que tras derrotar 0-2 al Langreo el pasado fin de semana, y aprovechando que el Deportivo Fabril no pudo pasar del empate sin goles ante el Bergantiños, es el nuevo líder con 22 puntos, después de encadenar 6 victorias y 4 empates.

Los de Roberto Aguirre mantienen una racha de imbatibilidad que se prolonga desde el 14 de septiembre del pasado año, cuando los azules perdieron ante el Covadonga.