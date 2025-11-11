Un mes sin reacción: análisis de la crisis del Oviedo desde la llegada de Carrión, que mantiene la confianza del club

El Oviedo asumió riesgos en lo social hace un mes con el convencimiento, así se esgrimía en privado, de que la medida merecía la pena. Los resultados calmarán las aguas, solo hace falta un par de victorias, argumentaban en el club, conscientes de que el regreso de Luis Carrión no era la medida más popular precisamente y que hacerlo en el año del centenario era un factor que amenazaba la tranquilidad.

Lo cierto es que la reacción de la afición sorprendió a más de uno en su intensidad, pero se mantenía la teoría de que ganar era el atajo al sosiego. El domingo se cumplió un mes de aquella abrupta decisión, Carrión por Paunovic, y la situación del equipo ha empeorado de forma clara: de estar fuera de los puestos de descenso a situarse colista de Primera con un 2 de 12 al que hay que sumar la eliminación copera.

De momento, confianza

Se mantiene la calma, dentro de lo que es posible, en el club azul. Se sigue confiando en el mando de Carrión, o al menos esa es la idea que se repite cuando se menciona la posibilidad de otro relevo en el banquillo. Hacerlo a estas alturas, un mes después de la apuesta, significaría un duro golpe que asumir para la directiva, más aún tras una decisión tan personal de los rectores azules.

El parón por selecciones no ayuda, porque de jugarse esta misma semana sería más sencillo enfocar el tiro hacia el choque del Rayo. Pero ahora estas dos semanas aportan más inestabilidad, con el equipo experimentando la sensación de ser colistas.

La idea es volver a la estrategia de menos palabras y más trabajo que nació tras la eliminación copera, con escaso éxito en los resultados. Tratará Carrión de reconducir al equipo con esta semana extra de trabajo sin competición, pero lo importante, el único camino a no acentuar la crisis, es la victoria ante el Rayo el domingo 23.

Sin evolución

En cuanto a lo futbolístico, el equipo sufrió una regresión clara en el choque de San Mamés. Carrión quiso desligar la primera parte de la segunda, pero lo cierto es que tampoco se vio antes del descanso un equipo que le jugara de tú a tú al Athletic.

No ha logrado de momento Carrión imprimir un estilo efectivo en esta segunda etapa. Y eso que insiste en un modelo de posesión que difiere en gran parte del practicado por Paunovic. Hay una jugada en el minuto 88 del choque de San Mamés que resume los males de este Oviedo: con el balón en su poder, los jugadores dan quince pases en la línea defensiva y consumen un minuto de partido en una posesión inofensiva, ante los pitos de un San Mamés que no encontraba explicación.

La acción, por cierto, acaba con un balón largo de Aarón. “Quizás la solución hubiese sido golpear en largo, pero no es lo que trabajamos en el día a día”, expuso al final Carrión, dejando claro que no existe un plan B.

Bajo rendimiento individual

El foco señala a Carrión, el último en llegar, pero son los futbolistas los que tienen la mayor cuota de protagonismo. Es cierto que Paunovic se caracterizaba por sacar el máximo rendimiento de los jugadores, de exprimirlos como se vio en los casos de Hassan, Rahim o los centrales, en su mejor versión con el serbio, pero ahora hay demasiados futbolistas lejos de su nivel.

De hecho, salvo Aarón, que nunca falla, y los centrales, el rendimiento del resto puede ser mejor del visto. Otra lectura es que este nunca llegue y se confirme algo que también se intuye desde pretemporada: que el nivel de la plantilla es de los más discretos de Primera. O el que más.

La estadística, en contra

Pocos argumentos se pueden usar en la defensa de Carrión en esta nueva etapa, ya que el 2 de 12 es tajante. Pero hay más si se mira a las estadísticas. Una de las razones esgrimidas para el cambio en el banquillo era que las cifras del Oviedo eran de las más pobres de la competición, sobre todo en aspectos ofensivos y defensivos.

Ahora, un mes después de que Carrión aceptara el cargo, hay cifras que señalan un cambio a peor. Por ejemplo, los famosos “expected goals” (goles esperados) que usan mucho los analistas y entrenadores (Luis Enrique ha hablado de ellos en más de una ocasión) y que miden los tantos que merece un equipo en cada partido.

Según los datos de Opta, el Oviedo de Paunovic, en las ocho primeras jornadas, tenía 0,8 goles esperados a favor y 1,7 en contra; y el de Carrión, en las últimas cuatro fechas, 0,9 tantos esperados a favor y 2,1 en contra.

Si el análisis se lleva a los tiros a puerta, el saldo es algo más amable con Carrión: 3,25 chuts a favor frente a los 2,75 de Paunovic, y 7 en contra por los 6,75 anteriores.

Contra la crisis, puntos

Hay algunos argumentos, pocos, pero los hay, a los que agarrarse para esperar un futuro más halagüeño. La clasificación aprieta pero no ahoga. A pesar del mal momento y del duro inicio en Primera, el Oviedo está a tan solo dos puntos de los puestos de salvación.

Es decir, una victoria ante el Rayo dentro de dos semanas le podría hacer sacar la cabeza del pozo a los azules.

Esa victoria que tanto se le resiste a Carrión es la única receta contra la crisis. Creen en el club, también lo consideran los futbolistas –factor importante–, que el trabajo acabará dando sus frutos, pero de momento toca sufrir más de lo esperado en el ansiado regreso a la máxima categoría.