LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar del Real Oviedo-Rayo Vallecano: participa en el sorteo y llévate una entrada doble
El partido se disputará el próximo domingo 23 a las 14.00 horas en el Tartiere
L. L.
LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar en directo del partido que el Real Oviedo- Rayo Vallecano el próximo domingo 23 a las 14.00 horas.
Si quieres ser uno de los afortunados que disfrute del partido en el Carlos Tartiere, solo tienes que participar en el sorteo que te trae este periódico. ¡Podrás llevarte la entrada doble que está en juego y disfrutar del fútbol de primera!
Es tan fácil como rellenar el formulario que acompaña a esta información. El ganador será comunicado por correo electrónico o por teléfono.
