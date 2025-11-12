El aficionado que escenificó gestos racistas hacia Mbappé en el Tartiere pide perdón
El detenido por escenificar gestos y sonidos racistas hacia Mbappé el el duelo del Oviedo ante el Real Madrid el pasado mes de agosto ya ha declarado ante el juez y ha pedido perdón por los hechos. Ahora LaLiga sigue en el propio proceso judicial, a la espera de sentencia firme. Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de agosto de 2025, durante el encuentro de fútbol disputado en el estadio Tartiere. Tras la celebración del encuentro, LaLiga denunció que durante el desarrollo del partido se llevaron a cabo gritos y sonidos racistas contra jugadores madridistas, manifestando además que fueron emitidos posteriormente por un programa deportivo en la televisión y por plataformas de redes sociales, lo que propició que este contenido estuviera al alcance de un público más amplio. Tras la reunión con los mandos policiales, el Oviedo aseguró no conocer la identidad del aficionado y dijo que sería el Comité de Disciplina Social del Club, constituido la pasada temporada, quien decida las medidas disciplinarias que se aplicarán al imputado en base a su reglamento interno. "Aunque este comportamiento es completamente aislado al sentir de la siempre ejemplar afición oviedista, el club ofrece una sincera disculpa tanto al Real Madrid como a su jugador Kylian Mbappé, que fue objeto de este lamentable acontecimiento", dijo el Oviedo por aquel entonces.
