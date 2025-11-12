Colombatto saca la cara por el equipo: "Que nadie dé un peso por nosotros debe tocarnos el orgullo"

Santiago Colombatto fue el protagonista en la sala de prensa de El Requexón. El capitán azul salió a dar explicaciones sobre el mal momento que atraviesa el Oviedo.

"No es cómodo para nadie. Recuerdo que cuando llegué hace dos años estábamos en una situación parecida. Tenemos que acordarnos de dónde venimos y saber que en ese momento lo sacamos a flote. Estamos tranquilos".

"Las victorias ayudan. El jugador entrena y luego va a jugar para ganar. Cuando no se logra es normal que se mine la moral. Los últimos partidos hemos competido, pero no hemos logrado el resultado que merecíamos en Girona, aquí contra Osasuna, el primer tiempo en Bilbao... Hemos dado pasos adelante, pero nos faltan los resultados y eso es lo más importante. Pero siento que si seguimos de esta manera, si logramos aumentar el nivel de exigencia hacia nosotros mismos, creo que los resultados llegarán. Confío en el equipo que tenemos, hay buenos jugadores. No creo que los que estamos en Segunda y venimos a Primera no valemos, eso nos toca el orgullo y venimos a demostrar que valemos. Sé que debo seguir mejorando".

"No hace tanto daño el segundo tiempo de San Mamés, sino los dos últimos partidos que pudiste ganar y no lo hiciste. Estamos últimos y tenemos que ser responsables de ello. Debemos trabajar para salir de esto".

"Cuando llegué hablaba mucho con Jesús y tenía el deseo de ascender. Cuando llego estábamos últimos. Se respiraba el mal humor. Esa situación fue más difícil que la que vivimos hoy en día. Estamos a dos puntos de salir de la zona de descenso y todos los rivales compiten muy bien. El vestuario es como todo, siente la frustración de no conseguir resultados, pero creo que al final estamos unidos y sabemos que debemos dar un plus para sacar la situación adelante. El parón nos vendrá bien porque hay cinco partidos antes de las vacaciones. Para esa fecha debemos haber dado algo más".

"De ideas hemos mejorado. Cuando arrancamos el campeonato, el equipo no jugaba muy bien. El equipo hace lo que el mister pide. El equipo crea muchas más situaciones en ataque y encaja menos. Hay que ver las cosas positivas. Los resultados no se nos dan. A veces me gusta jugar ganando bien. Por ello siento que este parón nos servirá para darnos cuenta de muchas cosas. Tenemos que ver para qué estamos en esta Liga. Cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le toca".

"Es normal que la gente hable. El equipo está con el mister desde que llegó y creo que estamos muy cerca de lograr lo que queremos. Yo no creo que se deba especular con esas cosas. Los principales responsables no deben ser los técnicos, sino los jugadores. Son ellos los que corren y los que fallan. Cada uno debe ser autocrítico. Más abajo no se puede ir, y todo lo que llegue es para mejor. La gente debe volver a confiar en nosotros. Siempre están ahí a pesar de que los resultados no se están dando. Demostraremos".

"Cada uno sabe en qué nivel está. Muchas veces, en los momentos de presión, cuando nadie da un peso por ti, eso nos tiene que tocar el orgullo. A veces nunca quedas exento de lo que se dice. Personalmente a mí me motiva. Yo no quiero darle la razón a los que dicen esas cosas. Me ha costado llegar donde estoy y no le daré a la gente la satisfacción. Tenemos poder para revelarnos y poder terminar de la mejor manera posible esta primera etapa en Primera".