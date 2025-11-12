Iker Casillas, Lineker o Koeman, entre los nuevos coronados por Pachuca: así fue la ceremonia del "Salón de la fama" del grupo propietario del Oviedo

Pachuca acogió ayer su gala anual del Salón de la fama del fútbol mundial. En ella, 18 nuevos miembros se unen a una amplia lista de 180 futbolistas que han hecho historia en el deporte rey. Entre ellos, Iker Casillas, capitán de la selección española campeona del mundo y de Europa.

Pachuca corona a los nuevos inmortales

La velada contó con varias de las principales figuras de fútbol en el siglo XX, como René Higuita o Dunga, y fueron galardonados además estrellas de la talla de José Martínez "Pirri", Diego Forlán, Koeman o Lineker.

"Cuando tenía 13 años vi levantar a Dunga la Copa y dije, un día quiero conseguirlo; lo cumplí 16 años después. Ingresar al salón de la fama es uno de los máximos honores de mi vida. Estoy muy agradecido a este país por el cariño recibido y doy las gracias al Grupo Pachuca por este premio", dijo Casillas.

"Este premio significa más porque me lo dan en México, sede del Mundial en el que anoté seis goles, gané la ‘bota de oro’ y jugué el inolvidable partido contra la Argentina de Maradona, con su ‘mano de Dios’ y con el golazo de golazos. Yo marqué el gol que nadie recuerda", dijo el inglés Lineker en español abrazado en su etapa como futbolista del Barcelona.

El acto contó además con la presencia de varias personalidades del Oviedo, como María Suárez, directora general del femenino, Marcos Suárez, director femenino del mismo equipo; Antonio Rivas, director de la Cantera o Natalia González, directora de operaciones y protocolo. Además, el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", que está en Pachuca para estudiar los futuros proyectos de la ciudad deportiva de La Belga, aprovechó también para acercarse a la ceremonia.