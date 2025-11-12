El Real Oviedo vuelve al trabajo con Joaquín Delgado en El Requexón y Aarón, ausente por un golpe

El Real Oviedo vuelve al trabajo tras la derrota en San Mamés. Los azules, que este fin de semana no tienen partido por el parón de selecciones, ya se encuentran de nuevo a las órdenes de Luis Carrión en El Requexón. Y la principal novedad en el entrenamiento carbayón es la presencia de Joaquín Delgado, delantero goleador del Vetusta, que al ser sub-23 y al no haber fichas disponibles, no puede jugar en el primer equipo.

Joaquín cuaja el entrenamiento a las órdenes de Luis Carrión. En el caso de que en Navidad el equipo liberase fichas y el catalán decidiese subir al ariete de Utrera con los mayores, Delgado ya no podría regresar de nuevo con el Vetusta.

Sin embargo, que Carrión haya decidido contar con Joaquín no quiere decir que vaya a ser un fijo en las sesiones a partir de ahora. Su convocatoria en el césped número 4 del complejo deportivo azul podría tener que ver también con que seis futbolistas del primer equipo, entre los que se encuentra Viñas, están con sus respectivas selecciones. De hecho, Carrión contó con ocho futbolistas del filial carbayón.

En otro orden de cosas, Cazorla y Ovie Ejaria siguen entrenándose por separado para recuperarse de sus respectivas lesiones. Aarón, por su parte, ha recibido un golpe y se entrenará por su cuenta por precaución.