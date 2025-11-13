Aarón vuelve a entrenar y los vientos obligan a reforzar las nuevas lonas de El Requexón: así fue el entrenamiento del Real Oviedo
Cazorla, Brekalo y Ovie Ejaria siguen ejercitándose por separado
Menudo viento. El Requexón amaneció con fuertes rachas que obligaron a varios operarios a reforzar las lonas que el club instaló en el campo número cuatro del complejo deportivo azul por sugerencia del exentrenador azul Veljko Paunovic. Estos plásticos, que se instalaron con el fin de que la prensa y los curiosos no pudiesen observar los entrenamientos, y que costaron un buen montante de dinero, han de ser reforzados por precaución.
La plantilla de Luis Carrión se entrenó sin novedades destacables. El único cambio respecto a la jornada de ayer: Aarón volvió a saltar al césped. Parece que el golpe por el que no pudo entrenarse ayer se quedó en una anécdota, y aunque el meta valenciano no jugó los partidillos con el equipo, lo cierto es que el arquero pudo completar la sesión en solitario para ir cogiendo ritmo. Por su parte, Cazorla, Brekalo y Ovie Ejaria siguen ejercitándose por separado. Costas, por su parte, se ejercitó en el gimnasio.
El Oviedo continúa preparando el duelo ante el Rayo Vallecano de la próxima semana mientras cinco de sus jugadores (Ilic, Carmo, Rahim, Sibo y Viñas) se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones. En el entrenamiento volvió a haber una gran cantidad de jugadores del Vetusta, aunque esta vez, Joaquín Delgado, pichichi del filial carbayón, no estuvo presente con los mayores.
