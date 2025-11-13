El gol regatea a los delanteros: el curioso porcentaje que solo superan los azules en toda la Primera División

El gol en el Oviedo no pasa por los delanteros. De los ocho últimos clasificados, separados únicamente por cinco puntos, los azules son los únicos que sus delanteros no han marcado ni el cincuenta por ciento de los goles totales este curso. El conjunto carbayón, de hecho, tiene el porcentaje más bajo, con un 43 por ciento de los tantos sumados, y eso que solo han marcado siete goles en total. Un gol de Viñas (de penalti) y dos de Rondón, son el saldo total de los dianas oviedistas en su regreso a Primera División. El resto (cuatro goles), han sido anotados por Reina, Dendoncker, Carmo e Ilic, tres medios y un central.

El resto de los equipos de esta lista supera el 50 por ciento de sus tantos marcados por los delanteros. Valencia y Girona comparten el mismo porcentaje, un 55 por ciento. El Girona, que marcha decimoctavo, con dos tantos de Vanat, tres de Stuani (dos de ellos anotados ante el Oviedo), y uno de Tsygankov, de sus once goles en total. En el Valencia, por su parte, Danjuma y Hugo Duro son los dos arietes goleadores, con tres tantos cada uno, de sus once goles totales.

El Levante, penúltimo clasificado de la competición, un puesto por encima del Oviedo, suma ya dieciséis goles en su haber, nueve más que los azules, con el 63 por ciento de sus goles anotados por delanteros. Y diez de esos tantos los han sumado los hombres de arriba. En concreto, Etta Eyong ha marcado cinco, uno de ellos contra el Oviedo. Los otros los han marcado Iván Romero (cuatro) y Koyalipou (uno).

En decimosexta posición de encuentra Osasuna, que es el segundo equipo con menos goles de Primera, por delante del Oviedo (nueve). Sin embargo, sus delanteros han marcado el 67 por ciento de sus goles. El croata Budimir ha marcado cuatro y Raúl y Víctor Muñoz se reparten los otros dos. Como decimoquintos, el Mallorca. Los arietes del conjunto balear han sumado nueve tantos de doce en total que lleva el equipo de Jagoba Arrasate. Eso supone un 75 por ciento de sus dianas sumados por los puntas. Muriqi ha marcado seis, Mateo Joseph dos, y Takuma, uno.

La Real Sociedad marcha decimocuarto, con catorce goles a favor y la mitad, siete de ellos, sumados por los delanteros. Oyarzábal ha marcado cinco, mientras que Oskarsson y Barrenetxea han anotado uno cada uno. Y por último, el Celta. El equipo gallego ha marcado quince dianas, nueve de ellos fabricados por sus delanteros, lo que supone el 60 por ciento. Borja Iglesias ha marcado cinco de ellos, mientras que Jutglá ha marcado dos, y Durán, uno.

En todos los equipos de la zona baja de la tabla, los delanteros son los que más marcan en sus respectivos equipos. Menos en Oviedo. La falta de disparos a portería y de balones al área provoca que a Viñas y a Rondón les cueste mucho anotar. Aunque el resto tampoco marca en exceso.