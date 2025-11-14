Así es la ciudad deportiva de última generación en la que se inspirará La Belga, el nuevo complejo del Real Oviedo

Pachuca quiere replicar la ciudad deportiva de "La Esmeralda", la del Club León mexicano, en Asturias. El nuevo complejo azul de La Belga estará muy inspirado en el centro de alto rendimiento de Guanajuato, tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, aunque la del Oviedo será bastante más grande, concretamente, el doble.

Estas instalaciones son las más modernas de todo México, y cuentan con todo tipo de comodidades para los deportistas. Jesús Martínez, dueño del conjunto carbayón, ya avisó que su sueño era replicar dicho complejo en Oviedo cuando pusieron la primera piedra en Latores: "Fue nuestra última obra, y no es ni la ciudad deportiva más grande ni la más costosa, pero sí la más moderna", dijo. De hecho, la propia instalación genera el sesenta por ciento de la energía que utiliza y sus cocinas preparan sus servicios con hortalizas y verduras que se cultivan en el propio recinto.

El Grupo Pachuca no escatimó recursos para que los jóvenes, niñas, niños, docentes, profesionales, especialistas y deportistas que trabajan, estudian y viven allí tengan todo para desempeñarse en la excelencia. "La Esmeralda" es un complejo deportivo y académico con instalaciones únicas, incluyentes, innovadoras y respetuosas.

El complejo azteca cuenta con tres campos de fútbol con tecnología de última generación, aunque en Siero se espera que haya siete. Además, cuentan con dos pabellones con capacidad para más de 70 futbolistas y cuerpos técnicos, vestuarios personalizados, salas de reunión y trabajo táctico, saunas, hidromasaje y contraste, área médica, de nutrición, fisioterapia, descanso, recuperación y alimentación....Además, "La Esmeralda" cuenta con un gimnasio de 400 metros cuadrados, con aparatos y equipos conectados a los sistemas de medición de sus médicos y nutricionistas.

Y lo más innovador: una cocina inteligente integrada al huerto "Esmeralda" y a una red de productores locales, promoviendo el desarrollo agrícola y la alimentación orgánica en un comedor para 200 personas. Por otro lado, el complejo ofrece alta tecnología audiovisual para el trabajo de los medios de comunicación y la organización de conferencias, presentaciones y congresos, además de una capilla, nueve aulas de estudio, cuatro canchas de usos múltiples, una cafetería, una residencia con espacio para 250 jóvenes, un parking con capacidad para 350 coches, incluso una tienda del club. Pero cabe recordar que la ciudad deportiva de "La Esmeralda" cuenta con 70.000 metros cuadrados, mientras que La Belga medirá 140.000, el doble.

El conglomerado tuzo, que hace unos meses se fijó en los terrenos sierenses para levantar su nueva ciudad deportiva, invitó la semana pasada a Ángel García, Cepi, alcalde del concejo que albergará las nuevas instalaciones; a Alfredo Antuña, arquitecto de la empresa Esfer (firma contratada por el Real Oviedo), y a Juan Rabanillo, arquitecto municipal del ayuntamiento que preside Cepi, para comenzar a planear el futuro de La Belga. En este viaje, tanto el alcalde como los arquitectos han podido empaparse de ideas dentro de los complejos deportivos del Grupo Pachuca, acompañados por Ricardo Calderón y Javier Piña, del conglomerado mexicano. La expedición visitó entonces la ciudad deportiva de La Esmeralda, del Club León, que será la referencia en la que se inspirará el nuevo complejo deportivo del Oviedo.