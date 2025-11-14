Magníficas noticias en el Oviedo: Santi Cazorla está de vuelta

La última sesión de la semana antes del parón de dos días en los entrenamientos ha llegado con magníficas noticias para el Real Oviedo: Santi Cazorla se ha ejercitado por fin con el grupo. El internacional ha trabajado con el resto de compañeros después de que en los últimos días se intuyera que podía ser así por los pasos adelante en su recuperación. Ahora, es uno más a las órdenes de Carrión, con el que aún no ha podido jugar, y apunta a novedad en la lista de cara al choque del domingo 23 ante el Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere.

El último partido en el que se pudo ver al internacional español fue ante el Levante, ese 0-2 que supuso la despedida de Veljko Paunovic, que fue destituido por el club en su cargo.

Desde entonces, Cazorla ha permanecido al margen del grupo, y Carrión no ha podido apoyarse en un futbolista que considera esencial en sus planes, como ya ha manifestado en rueda de prensa y que así lo fue en su primera etapa. La presencia de Cazorla en su libreta hace que la figura del media punta adquiera otra dimensión. El choque ante el Rayo será la primera ocasión, si todo va bien, de ver cómo puede encajar el internacional en el equipo que está perfilando Carrión en busca de su primer triunfo.