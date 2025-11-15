La expedición azul en México visita los Centros Asturianos

El Real Oviedo ha estado representado en los últimos días en México con una amplia comitiva encabezada por su presidente, Martín Peláez, e integrada por diversos trabajadores de la entidad, además de patrocinadores, para conocer el funcionamiento del Grupo Pachuca en México y que tuvo como acto central la asistencia a ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Fútbol, un acto que Jesús Martínez, máximo accionista, cuida cada año con especial esmero.

Los actos se cerraron con una jornada desarrollada en dos de los tres Centros Asturianos que existen en Ciudad de México. Y para la última visita, a la organización radicada en Polanco, los representantes azules tuvieron como compañero de experiencia a Arturo Elías, representante del Grupo Carso y segundo máximo accionista de la entidad carbayona. En los dos centros, los representantes del club «pudieron intercambiar impresiones con la comunidad asturiana residente en el país, además de participar en dinámicas con empresarios. El encuentro permitió reforzar vínculos culturales, sociales y empresariales, poniendo en valor la identidad común y el sentimiento de pertenencia compartido», según comunicó el club. n