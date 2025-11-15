"Operación renovación": El Oviedo ata a la perla de El Requexón y trata de amarrar a uno de sus veteranos

El Oviedo ha logrado atar a la gran esperanza de su cantera y tiene cerrada la renovación de Pablo Agudín, internacional español sub-19 que ya ha debutado en Primera, en una vinculación a largo plazo tras las intensas conversaciones que han mantenido las partes en los últimos meses. El nuevo contrato supone evitar un riesgo mayúsculo pues el atacante, que acaba de cumplir 18 años, estaba en el radar de muchos equipos y su contrato acababa el próximo 30 de junio. También refrenda la apuesta del futbolista por el Oviedo, el club que le ha dado la oportunidad de debutar en Primera. De forma paralela, el club tiene encaminada la renovación de David Costas, titular en el eje de la zaga y que acaba contrato el 30 de junio: el acuerdo está cercano.

El Oviedo lleva meses negociando los términos de la vinculación con Agudín, que acaba de volver de la concentración de la selección sub-19 después de haber debutado en la Copa del Rey y haber participado en los choques ante Osasuna y Athletic de Bilbao.

Precisamente fue después de ese estreno, y su exposición pública, cuando el Oviedo aceleró las negociaciones para firmar la extensión de contrato de su joven promesa que ahora, tal y como informó Fútbol Asturiano, está solo pendiente de la rúbrica.

El club considera al talentoso atacante clave en sus planes de futuro, también en el presente como ha demostrado Carrión, y por eso le ha puesto sobre la mesa un contrato que prevé un número mínimo de temporadas, 2, pero extensible a más. Si se cumplen todos los términos, Agudín estaría ligado a la disciplina azul a largo plazo.

El acuerdo está cerrado aunque pendiente de firmar, algo que se producirá en los próximos días para ser, después, anunciado. La apuesta del futbolista, con varias propuestas de conjuntos poderosos en lo económico, ha sido la de seguir creciendo en el Oviedo.

Costas, cerca

No solo se centra el Oviedo en amarrar a Agudín, sino que también tiene encarrilada la renovación de uno de sus veteranos, David Costas. El gallego, de 30 años y que afronta su sexta temporada en el club azul, acaba contrato el próximo 30 de junio pero el club negocia la ampliación del vínculo de uno de los fijos en los planes del entrenador.

Fuentes cercanas a la negociación señalan que la predisposición del futbolista por seguir en Oviedo es total, así que las partes están condenadas a entenderse, quedando por perfilar algunos detalles como la extensión del nuevo contrato del central gallego.