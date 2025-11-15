La peña azul La Fresneda celebra sus nueve años de vida

Con la presencia de Dani Calvo, Hähnel, Cheli y Dieguito, además del vicepresidente Manolo Paredes y del encargado del área social Miguel Sanz, –como se aprecia en la imagen– la peña azul La Fresneda celebró sus 9 años de vida con un bonito homenaje a los exfutbolistas azules Marigil y Viti. El evento contó con numerosos socios y fue un éxito.