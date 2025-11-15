La peña azul La Fresneda celebra sus nueve años de vida
Con la presencia de Dani Calvo, Hähnel, Cheli y Dieguito, además del vicepresidente Manolo Paredes y del encargado del área social Miguel Sanz, –como se aprecia en la imagen– la peña azul La Fresneda celebró sus 9 años de vida con un bonito homenaje a los exfutbolistas azules Marigil y Viti. El evento contó con numerosos socios y fue un éxito.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados