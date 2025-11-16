El 3-0 en contra del Femenino acentúa su crisis: ya son cuatro derrotas consecutivas

El Real Oviedo Femenino cayó de nuevo, esta vez con contundencia, 3-0, en su visita a Osasuna y acentúa su crisis, ancladas las de Andrea Suárez en el penúltimo puesto. La derrota, clara, se cocinó en una primera parte en la que las azules fueron superadas por las de Osasuna, que ya se fueron al descanso con el 3-0.

El once del Oviedo fue el formado por Laura Martínez, Auñón, Marina, Lois, Sordo, Villadeamigo, Stephannie, Lombardero, Ana de Teresa, Mbappé y Rico. A los 7 minutos Claudia adelantó a las locales y antes del receso Marina y Palacios ampliaron la renta a un distancia ya insuperable para las de Andrea Suárez, que intentó la reacción moviendo el banquillo, peor sin el resultado esperado.

Las azules atraviesan su peor momento, con 4 derrotas consecutivas. Son penúltimas, con 6 puntos, a 4 de la salvación en Primera Federación.