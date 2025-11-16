El calentón del exoviedista Iván Ania con el árbitro: “Quería felicitarle la Navidad por si no nos vuelve a pitar”
El entrenador acusó a Moreno Aragón de la derrota ante el Deportivo: “El año pasado dije que no quería que nos volviera a pitar, pero lo que esperaba que no nos pitara nunca más”
O. O.
El Córdoba de Iván Ania, exjugador del Oviedo y extrenador del Vetusta, cayó ante el Deportivo en su intento de colarse en la zona de play-off en un choique polémico que se definió en la segunda mitad por un penalti con roja incluida para el Córdoba. Yeremay anotó desde los once metros, de “Panenka”, y al final los gallegos se impusieron por 1-3.
Pero al final del choque, Iván Ania no podía olvidarse de esa decisión arbitral que había condicionado el resultado final. "No creo en las casualidades. Veo las estadísticas con este árbitro de 13 partidos sólo hemos ganado uno. Este mismo penalti a Albarrán el año pasado con el Elche, le llamaron al VAR y decidió que mejor no era penalti. Y hoy sí. En Almería, un penalti y una expulsión. Ante el Sporting, penalti a favor que anula. El año pasado dije que no quería que nos volviera a pitar, pero lo que esperaba que no nos pitara nunca más”, dijo Ania.
“Condicionó el partido, no sé si perdimos por él, pero seguro lo condiciona. El jugador de ellos no llegaba a rematar. Decide que es penalti, perfecto. Tuvimos opciones de empatar igual. Me quedo con el desempeño del equipo. Si nos dejan, estaremos arriba”, añadió.
Antes de esa cuestión, cuando un periodista le preguntó por qué le había dicho al colegiado al final del encuentro, Ania tiró de ironía: “Iba a felicitarle la Navidad, por si no nos vuelve a pitar desearle unas buenas vacaciones pero no tuve ocasión”.
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- Estos son los vehículos que se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo: todo sobre las excepciones que permitirán circular a partir del 1 de enero por el centro
- Primera pista sobre Tomasín tras cuatro días de búsqueda: aseguran haberlo visto en un cruce, pero no encuentran nada tampoco en esa zona
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Detenida una mujer por tocar los pechos a una camarera en un conocido local de copas de Oviedo
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Todos lo sabían': rompe su silencio el trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo y fulmina la versión oficial sobre la explosión en la que murieron cinco mineros