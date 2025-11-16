Colista, pero no tanto: los datos en Europa que hacen ver con más optimismo la situación del Oviedo

Pasa este parón de selecciones el Oviedo con el incómodo apellido de "farolillo rojo", de último clasificado en la tabla de Primera. Explica Carrión que la clasificación no es lo más importante a estas alturas, y no le falta razón, pero en el convulso regreso del conjunto azul al escaparate principal del fútbol nacional es un detalle que no ayuda a serenar unas aguas que bajan convulsas desde el relevo del catalán en el lugar que antes ocupó Paunovic. Pero queda mucha pelea, no se ha cumplido ni un tercio de campeonato. Y existen datos también para confiar en la reacción. El más evidente, que la salvación está a tiro, a tan solo dos puntos.

Porque el Oviedo es colista, sí, pero no está en la situación típica de un último clasificado. Está en la pelea. Suman los azules 8 puntos en 12 jornadas, tras dos triunfos, dos empates y ocho derrotas. Es decir, suma 0,66 puntos por fecha. Aunque el ritmo no le daría ni para acercarse a la salvación, sí es mejor que el del resto de colistas de las grandes ligas de Europa.

El último en la Premier, los Wolves, solo han sumado 2 puntos, es decir 0.18 por partido y navegan a 8 puntos de la salvación. En Italia es la Fiorentina el colista, 5 puntos (ritmo de 0,45), a 3 del Parma que marca la permanencia. En Francia va abajo del todo el Auxerre, 7 puntos (0,58) a 3 de tierra firme. Por último, en la Bundesliga alemana el colista es el Heidenheim, que ha hecho 5 puntos hasta ahora (0,5 de ritmo) aunque marcha solo a dos de salvarse.

Hay otro dato que invita también a mirar la situación desde una óptica más amable: los datos en la propia competición española de los últimos 10 años. En ellos, no aparece ningún colista que llevara a estas alturas tantos puntos como el conjunto carbayón. Así, el Valencia, en el ejemplo más reciente, cerraba la pasada campaña la tabla con 7 puntos, a 3 de la permanencia. Y si se amplía el análisis a los años anteriores se ven los casos de Almería (3 puntos), Elche (4) y Getafe (6), hasta encontrar el caso del Huesca (en la 20/21), con la misma puntuación, 8, que el Oviedo.

Mirando más atrás, saldos más pobres: Leganés (5), Huesca (6), Las Palmas (6), Granada (5). Hay que remontarse a la 2015/16, hace una década, para encontrar un colista con más puntos que los azules a estas alturas navegando por el último puesto, el Málaga, con 9.

El reto personal de Carrión

Hay datos a los que agarrarse para creer en que el final no será trágico. También ejemplos de colistas en una situación mucho más desesperada. Pero el Oviedo necesita resultados para aclarar el panorama. Es la única receta para salir de la crisis en la que parece avanzar el equipo azul.

Es un reto para el equipo y también en lo personal para un Carrión que aún no sabe lo que es disfrutar de un triunfo en la máxima categoría. Un hecho que amenaza con convertirse en un estigma para el técnico, que ya en Las Palmas la temporada pasada se quedó sin catar el sabor del triunfo y al que ahora también se le resiste.

En total, ya son 13 encuentros en la máxima categoría los dirigidos por Carrión (9 en Las Palmas y 4 en Oviedo) en Liga con un saldo de 5 empates, 8 derrotas y ninguna victoria. Para encontrar el último triunfo de Carrión como entrenador hay que remontarse al play-off de ascenso de la 23/24: el 16 de junio de 2024, el Oviedo se imponía 1-0 al Espanyol en la ida de la final por subir. Después, caería en Cornellà 2-0 y se evaporaría la ilusión por ascender aquella temporada de remontada.

El choque ante el Rayo Vallecano, que se disputa el próximo domingo (14.00 horas) en el Carlos Tartiere, es una oportunidad para salir de la mala dinámica y, quizás también, lograr situarse en zona de salvación. Pero también es otra ocasión de oro para Carrión de tocar el triunfo y, con él, evitar un récord histórico negativo. Como explica el periodista Pedro Martín, Carrión es en estos momentos el segundo técnico debutante en Primera con más partidos sin ganar, 13, igualado con Vasílievich. Por delante de él, con 14 citas iniciales sin victorias, está un conocido del oviedismo como Álvaro Cervera. El choque ante el Rayo dictaminará si el ahora entrenador del Tenerife sigue liderando esta lista en solitario o tiene compañía.