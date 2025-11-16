Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La peña El Cortijo también viaja en Primera División

Algunos integrantes de la peña azul El Cortijo, en el viaje a Bilbao. | LNE

Algunos integrantes de la peña azul El Cortijo, en el viaje a Bilbao.

La peña azul El Cortijo completó en Bilbao uno de los viajes más esperados del año, como es poder ver a su equipo en San Mamés en un choque de Primera, aunque el resultado no fuera el deseado. El Cortijo es una de las peñas más tradicionales, como muestran sus ya casi 31 años de vida.

