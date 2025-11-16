La Peña Olivares entrega sus premios anuales a Aarón y Sibo

La Peña Azul Olivares, una de las más activas dentro del oviedismo, entregó en El Requexón sus trofeos relativos a la pasada temporada, en lo que ya va camino de convertirse en un acto tradicional para la peña. Aarón Escandell fue el vencedor del VIII Trofeo al "Jugón" de la temporada 2024/25, mientras que el galardón al "jugador revelación" del pasado curso fue a parar a las manos de Kwasi Sibo. Los premios se otorgan por la votación de los socios de la peña que tras cada partido valoran la actuación de los futbolistas con sus notas.