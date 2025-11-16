La petición del vestuario del Oviedo: un plan B en el juego

El tercer parón por la disputa de los partidos de selecciones lo pasa el Oviedo entre el diván y la pizarra. Tratando de recuperar la confianza tras una mala racha que le deja en lo más bajo de la tabla, pero también tratando de encontrar en El Requexón soluciones futbolísticas para que no pase lo de la segunda parte de San Mamés: que el Oviedo se convierta en un equipo inofensivo para los rivales.

La intervención de Dani Calvo esta semana en la sala de prensa de El Requexón hace pensar que en los planes de Carrión pueda haber cabida para un plan B, algo que se aleje del modelo más tradicional en la carrera del catalán. Un estilo más directo también podría tener su sitio a partir de ahora.

Calvo fue crítico con la segunda mitad de San Mamés, en una línea muy similar a la expresada por Carrión tras el choque. Reconoció el capitán que el equipo no había sabido sacar ventaja de la posesión y cerró su razonamiento con un "el juego directo es una opción muy viable".

Tras el choque de San Mamés, Carrión también había comentado que jugar de una forma más directa hubiera sido más efectivo, pero reconoció que no lo habían trabajado en El Requexón. Ahora, tras la experiencia ante el Athletic y las palabras de Calvo, podrían abrirse alternativas en la libreta del entrenador.

Carrión siempre ha tratado de dotar a sus equipos de una base, de un estilo, que tiene que ver con el cuidado de la pelota, pero en determinados momentos también ha sabido adaptarse. En su primera etapa en Oviedo, la victoria cosechada en su día en Elche, con una propuesta más reactiva, es un buen ejemplo. Los primeros 60 minutos este mismo año ante el Girona, en los que cediendo la pelota a los de Míchel el equipo azul se puso 0-2, es otra experiencia en este sentido. Ahora, la opción más directa puede tener su oportunidad.