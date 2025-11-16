La plantilla disfruta de tres días de descanso
El primer equipo disfruta de los tres días de descanso que les concedió Carrión antes de empezar a preparar la cita ante el Rayo Vallecano, en lo que supondrá la vuelta de la competición al Carlos Tartiere el próximo 23 de noviembre a las 2.00. En el regreso a los entrenamientos, previsto para el martes, el principal punto de interés es ver si Santi Cazorla sigue dando paso adelante en su recuperación como se vio el pasado viernes y está en la lista de citados para el duelo ante el Rayo.
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- Alerta sanitaria en Asturias por queso cabrales contaminado de una marca: las partidas afectadas también salieron a otras comunidades
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados
- Acelerón al proyecto que llenará de vida un edificio singular de Oviedo: el Ayuntamiento lanza su licitación más esperada
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- El Principado no tocará Sucesiones y Donaciones y afirma que las rebajas fiscales del PP impedirían cumplir con lo pactado con los profesores