La plantilla disfruta de tres días de descanso

El primer equipo disfruta de los tres días de descanso que les concedió Carrión antes de empezar a preparar la cita ante el Rayo Vallecano, en lo que supondrá la vuelta de la competición al Carlos Tartiere el próximo 23 de noviembre a las 2.00. En el regreso a los entrenamientos, previsto para el martes, el principal punto de interés es ver si Santi Cazorla sigue dando paso adelante en su recuperación como se vio el pasado viernes y está en la lista de citados para el duelo ante el Rayo.